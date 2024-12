Emilia Pérez ha ricevuto il Premio della Giuria a Cannes. Il Festival francese ha assegnato anche un riconoscimento alla colonna sonora del film e uno alle sue tre interpreti principali, premiate insieme per la loro performance.

Ai Golden Globes del 5 gennaio 2025 Emilia Pérez concorrerà per ben 10 premi.

Il film di Jacques Audiard (autore già noto a Cannes per le sue opere precedenti, Il Profeta e il Film Palma d'Oro Dheepan - Una nuova vita) è presente nelle categorie:

Miglior Film musical o commedia e Miglior Film non in lingua inglese, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Miglior colonna sonora e Migliore canzone originale - due candidature per i brani El Mal e Mi Camino.

A queste, si aggiungono le nomination per Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana e Selena Gomez, la prima tra le Migliori attrici in un Film commedia o musicale, le ultime due come Migliori attrici non protagoniste in un Film dello stesso genere.