Ransom Canyon, trama e cast della serie western Netflix in streaming

Ransom Canyon è una serie televisiva figlia della rinnovata passione dell'industria audiovisiva per il western, evidente a più livelli - lo scorso gennaio, su Netflix ha debuttato la serie American Primeval mentre al cinema, oltre ad Horizon, l'epopea in due parti di Kevin Costner, a breve debutta anche il discusso Rust, con Alec Baldwin.

In questo show ideato da April Blair (co-sceneggiatrice del film Monte Carlo e di molti successi televisivi, da You al revival di Gossip Girl), i temi classici cari al western vengono sviluppati all'interno di una trama volta che punta sull'intreccio emotivo tra i personaggi.

La lotta per la terra diventa una guerra emotiva ma non sono solo le dinamiche relazionali e amorose i temi della serie, che è basata sui romanzi del ciclo di Ransom Canyon di Jodi Thomas, prolifica scrittrice texana che ha ambientato nello stato in cui è nata buona parte della sua produzione letteraria.

Uno dei grandi temi di Ransom Canyon è il conflitto tra passato e futuro, ovvero, tra tradizioni e aspirazioni, associato al senso di perdita con cui le dinastie di rancher devono fare i conti quotidianamente.

Lo show è attraversato da un senso di bellezza selvaggia e vitale, anche dal punto di vista visivo, un sentimento sostenuto dalla presenza femminile che è potente e non solo di contorno, in linea con la concezione moderna del western, dove le donne occupano, insieme agli uomini, posti da leader all'interno delle comunità.