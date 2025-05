Genitori a tutto campo, la serie tv comedy sul tifo genitoriale

La serie televisiva Genitori a tutto campo ha una trama che si sviluppa attorno alla figura di Lilian, madre del piccolo Levi, che entra a far parte di una squadra di calcio per bambini. Convinta di potersi mantenere in disparte, Lilian scopre ben presto che l’attenzione non è rivolta ai piccoli calciatori, ma agli adulti che li circondano. Ogni sabato mattina si trasforma in uno spettacolo a sé: urla, consigli non richiesti e rivalità tra genitori invadono il bordo campo.

A dominare la scena è Marenka, donna iperattiva e madre del vivace Vito, nuovo amico inseparabile di Levi. Mentre i bambini trovano una sintonia spontanea e giocosa, i genitori danno vita a dinamiche sempre più assurde e teatrali, offrendo un ritratto tragicomico di una comunità che, pur convinta di sostenere i figli, spesso finisce per rubare loro la scena.