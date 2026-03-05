The Return, trama e cast della serie tv ucraina che sta diventando un caso globaleSerie TV
Introduzione
A più di quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, la televisione del Paese propone una narrazione che affronta direttamente le conseguenze del conflitto. The Return, dramedy ambientata a Kyiv e prodotta da Starlight Media, nasce da un’idea dello showrunner Dmytro Khrypun, che fin dai primi mesi della guerra ha iniziato a interrogarsi su ciò che sarebbe accaduto ai soldati una volta rientrati dal fronte.
“Tutte quelle persone dell’esercito che si trovavano sul campo di battaglia, prima o poi sarebbero dovute tornare”, ha spiegato Dmytro Khrypun. “Ho iniziato a capire che il loro numero sarebbe cresciuto e che sarebbe stato necessario reintegrarli e parlarne all’interno della nostra società.”
The Return sta riscuotendo un enorme successo, raccontando il ritorno dei soldati dalla guerra. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere della serie la cui storia è nata nel pieno del conflitto. Di seguito, trovate tutto su The Return, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Trama e debutto televisivo
La serie tv The Return ha debuttato il 22 febbraio su ICTV2, rete del gruppo Starlight Media, ottenendo 1,8 milioni di spettatori, un risultato definito “un pubblico solido per la prima serata per un dramma originale sceneggiato”, soprattutto considerando che blackout energetici e interruzioni delle infrastrutture continuano a influenzare la visione televisiva nel Paese.
La storia segue Oleksandr Krechet, soldato ferito che torna a Kyiv con l’intenzione di rientrare al più presto al fronte. Tuttavia, problemi legati all’idoneità medica e una promessa fatta al commilitone caduto Serhii Verba, interpretato da Oleksandr Rudynskyi, lo costringono a restare nella capitale, dove deve affrontare il difficile percorso di reinserimento nella vita civile.
Un cast composto anche da veri veterani
Per garantire autenticità al racconto, la produzione della serie televisiva The Return ha scelto di coinvolgere direttamente veterani e militari in servizio attivo. Oltre il 50% del cast proviene infatti dall’esperienza militare reale. “Questo sarebbe stato il modo più onesto di procedere con questa serie, perché includere veterani significava che avrebbero davvero saputo di cosa si stava parlando”, ha dichiarato Dmytro Khrypun. “Sembrava non solo onesto ma anche logico”.
Tra gli interpreti figura anche Yevhen Hryhoriev, veterano che ha assunto il ruolo principale. “L’esperienza professionale resta sempre con noi, qualunque cosa accada”, ha raccontato l’attore. “Impara ogni giorno e continua a costruire su ciò che ha vissuto, quindi ho avuto la sensazione di essere semplicemente tornato nel mio campo professionale”.
Una dramedy tra dolore e ironia
The Return affronta il tema della perdita e quello che i creatori definiscono “il processo, a volte ironicamente oscuro e a volte fragile, di ritrovare il proprio posto”.
La scelta di mescolare dramma e umorismo rappresentava una sfida complessa, come ha spiegato la produttrice Anastasiya Shteingauz: “Pensavamo che sarebbe stato molto complicato, quasi un’idea ad alto rischio, realizzare una dramedy sui veterani nel nostro Paese mentre la guerra è ancora in corso".
L’interesse del mercato internazionale
Presentata al mercato MIP London, la serie tv The Return sta attirando l’attenzione di distributori internazionali.
Secondo Anastasiya Shteingauz, inizialmente il progetto sembrava legato esclusivamente alla realtà ucraina, ma oggi appare in grado di parlare a un pubblico molto più ampio. “Se me lo aveste chiesto prima della premiere avrei detto che si tratta di una storia molto ucraina, ma ora penso che possa viaggiare in tutto il mondo”, ha dichiarato la produttrice. “La guerra non è ancora ovunque, ma oggi la vediamo dappertutto. E i personaggi sono universali".