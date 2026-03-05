Per garantire autenticità al racconto, la produzione della serie televisiva The Return ha scelto di coinvolgere direttamente veterani e militari in servizio attivo. Oltre il 50% del cast proviene infatti dall’esperienza militare reale. “Questo sarebbe stato il modo più onesto di procedere con questa serie, perché includere veterani significava che avrebbero davvero saputo di cosa si stava parlando”, ha dichiarato Dmytro Khrypun. “Sembrava non solo onesto ma anche logico”.

Tra gli interpreti figura anche Yevhen Hryhoriev, veterano che ha assunto il ruolo principale. “L’esperienza professionale resta sempre con noi, qualunque cosa accada”, ha raccontato l’attore. “Impara ogni giorno e continua a costruire su ciò che ha vissuto, quindi ho avuto la sensazione di essere semplicemente tornato nel mio campo professionale”.