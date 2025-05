L'ultima regina - Firebrand, cosa sapere sul film storico al cinema

La descrizione della regina consorte del lungometraggio di Karim Aïnouz è quella di una donna del suo tempo, sottomessa agli uomini in un mondo dove le donne non avevano peso. Vittima di Enrico VIII negli anni in cui la sua mente era devastata dalla follia, Caterina fu comunque protagonista della sua storia e il racconto cinematografico trova la sua specificità descrivendo la regina come una eroina moderna (comunque sempre molto accorta nel dire una parola di troppo che poteva costarle la vita).

Jude Law, aumentato di peso per interpretare il re obeso e zoppo che nei suoi ultimi anni era arrivato a pesare centottanta chili, riempie la scena, non solo fisicamente. L'esuberanza e la ferocia del suo Enrico VIII sottrae spazio e attenzione e Vikander che, invece, lascia esprimere il suo personaggio con gli sguardi e i silenzi.

Il film diventa quindi un thriller psicologico dove la tensione tra la protagonista e il sovrano e il resto della corte non si placa mai. La vicenda, basata su fatti reali, è molto attuale nello spirito.