Adolescence, cosa sapere sulla serie thriller su Netflix

La storia di Adolescence racconta fatti che si sviluppano sul piccolo schermo quasi in tempo reale, una sensazione che punta a coinvolgere lo spettatore nella vicenda e che è ottenuta per mezzo di una regia avvincente che sfrutta il piano sequenza.

Ogni episodio è girato senza tagli, in un'unica ripresa.

L'espediente non è nuovo per il cinema e nemmeno per la tv ma conferisce alla miniserie un carattere interessante teso ad amplificare la portata delle emozioni di questo intenso dramma familiare dalle sfumature crime.

La regia è di Philip Barantini; tra i produttori c'è Graham e anche Brad Pitt.