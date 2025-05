Doc, cosa sapere sul remake americano di Doc - Nelle tue mani

Il medical drama italiano Doc – Nelle tue mani, ispirato alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, ha trovato nuova vita oltreoceano con un remake americano prodotto da Fox. La serie made in USA, in onda dal 7 gennaio 2025, ha ottenuto un successo straordinario, con 2,2 milioni di spettatori in diretta e un picco di 15,6 milioni di visualizzazioni nei successivi undici giorni. Numeri, questi, che hanno portato al rinnovo immediato per una seconda stagione composta da ben 22 episodi. Martedì 20 maggio, Doc sbarca su Rai 1.