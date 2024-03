Doc - Nelle tue mani 3 e Don Matteo 14 protagonisti di un crossover

Secondo crossover per Don Matteo e Doc - Nelle tue mani. Il maresciallo Nino Cecchini, interpretato da Nino Frassica , si è nuovamente imbattuto nel dottore Andrea Fanti, ovvero Luca Argentero . Lo spot è servito a lanciare la nuova stagione della serie tv con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo.

don matteo e doc - nelle tue mani, il video del crossover

Era già successo in passato creando grande entusiasmo nei fan delle due produzioni, ora il maresciallo Nino Cecchini e il dottore Andrea Fanti hanno avuto un altro incontro. Al termine della terza stagione di Doc - Nelle tue mani, di cui Luca Argentero (FOTO) veste i panni del protagonista, è andato in onda uno spot per il lancio della quattordicesima stagione di Don Matteo, la serie portata al successo da Terence Hill e ora proseguita da Raoul Bova.

Nel filmato il dottore Luca Fanti arriva nella caserma di Spoleto dando vita a un divertente scambio di persona, ma la sua presenza permette il salvataggio de La Talpa da un soffocamento.