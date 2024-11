Negramaro, ospiti al quarto Live di XF2024 cantano il singolo Marziani

All’X Factor Arena approda lo spettacolo dei Negramaro, che presentano in anteprima assoluta il nuovo album “FREE LOVE”, in uscita il 22 novembre, eseguendo per la prima volta il nuovo singolo “Marziani”, seguito dai loro grandi successi, La prima volta e Nuvole e lenzuola

A far scatenare il pubblico del quarto Live Show, dopo che tutti i concorrenti si sono sfidati in una "giostra" a colpi di cavalli di battaglia, sono i Negramaro. Ospiti di XF2024 nella serata infernale denominata Hell Factor (QUI LA DIRETTA), presentano in anteprima assoluta il nuovo album “FREE LOVE”, in uscita il 22 novembre, eseguendo per la prima volta il nuovo singolo Marziani, seguito dai loro grandi successi, La prima volta e Nuvole e lenzuola.