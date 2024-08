Tutto sul film "Negramaro Back Home - Ora So Restare"

Martedì 20 agosto va in onda per la prima volta in chiaro Negramaro Back Home - Ora so restare. Il docufilm, in onda su Rai 2, celebra il ventennale della band. E riporta Giuliano Sangiorgi e compagni a Galatina, dove tutto è cominciato.

Un ritorno alle origini (e un concerto-evento)

Negramaro Back Home - Ora so restare è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2023, ed è poi uscito nelle sale cinematografiche.



Al centro del docufilm, il ritorno della band a Galatina, la città della provincia di Lecce in cui si trovava la cantina delle loro prime esibizioni. Un luogo che, ora, non c'è più. Vent'anni dopo quelle prime esibizioni, nel 2023, per celebrare vent'anni di successi i Negramaro si sono esibiti all'aeroporto Fortunato Cesari, nella loro Galatina. Una location che, il 12 agosto dello scorso anno, è diventata palcoscenico del concerto-evento N20 Back Home.