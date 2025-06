Pinguini Tattici Nucleari a Milano, la possibile scaletta dei concerti

Approfondimento Pinguini Tattici Nucleari: "Album Hello World celebra la collettività"

Al momento la formazione non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla scaletta delle due serate. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti al concerto di Reggio Emilia:

Martedì 10 e mercoledì 11 giugno i Pinguini Tattici Nucleari porteranno la loro energia sul palco di uno degli stadi più famosi al mondo. Il gruppo sarà protagonista di due serate all’insegna della musica e del divertimento. Stando a quanto riportato da Ticketone , i concerti avranno inizio alle ore 20:30 . Questo l’indirizzo: via dei piccolomini, 5, 20149, Milano.

Dopo i due concerti allo stadio San Siro di Milano, la formazione ( FOTO ) proseguirà la tournée toccando altre sei città italiane: Treviso , Torino , Ancona , Firenze , Napoli e infine Roma per lo show conclusivo del 4 luglio. Ecco tutti gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane:

A dicembre i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il nuovo lavoro Hello World, entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i singoli più famosi della discografia del gruppo troviamo Ringo Starr, Pastello bianco, Giovani Wannabe e Rubami la notte. Per quanto riguarda gli album, citiamo Fake News, certificato con ben cinque dischi di platino.