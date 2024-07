I 10 concerti con più spettatori in Italia del 2023. LA CLASSIFICA

10/10 ©Getty

L'artista che ha portato più spettatori a un concerto in Italia nel 2023 è Harry Styles che ha mobilitato ben 102.861 persone per l'ultima, spettacolare data del suo Love On Tour, tournée mondiale che si è chiusa proprio nel Belpaese. Lo show, una grande festa, si è svolto il 22 luglio alla RFC Arena di Reggio Emilia, tra fuochi d'artificio e outfit scintillanti. L'artista britannico si aggiudica il primo posto in classifica



