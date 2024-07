Estate 2024, eventi e spettacoli a Milano in programma a luglio

Per chi non andrà in vacanza a luglio, Milano offre una varietà di eventi e spettacoli che animeranno il mese, garantendo divertimento e cultura per tutti i gusti. Ecco alcune delle iniziative in programma in città da non perdere.

I concerti



I concerti sono tra gli eventi più attesi di luglio a Milano. L’1 e 2 luglio, San Siro ospiterà il tour “Max Forever” di Max Pezzali, un appuntamento imperdibile per i fan del cantante. Il 4 luglio, sempre allo Stadio di San Siro, sarà la volta del tour internazionale “Overdose D’Amore World Tour” di Zucchero, che promette di regalare emozioni con i suoi successi. Fino al 12 luglio, gli I-Days Coca Cola animeranno l’Ippodromo Snai San Siro e l'Ippodromo Snai La Maura con una serie di concerti. Tra gli eventi più attesi, il 9 luglio, ci sarà una serata unica con Sum 41, Avril Lavigne e Simple Plan, tre icone del pop punk che si esibiranno insieme per una serata imperdibile. Il 12 luglio, la boyband sudcoreana Stray Kids salirà sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola 2024, accompagnata dalle NMIXX e dai bnkr44.



Manifestazioni e mostre



Nella suggestiva cornice della Ticketmaster Arena, torna il Milano Latin Festival, una manifestazione che celebra le musiche e la cucina del Sud America, animando le notti estive di Milano con una serie di eventi imperdibili. Per gli amanti dell'arte, invece, luglio offre tante esposizioni per tutti i gusti. Fino al 6 luglio, si potrà visitare la mostra “Van Gogh: The Immersive Experience”, un'esibizione di realtà virtuale che permette ai visitatori di immergersi nell'universo di Vincent Van Gogh. Questa mostra digitale a 360 gradi, ospitata a Lampo Scalo Farini in Via Valtellina, ha già fatto tappa a Napoli e in varie città del mondo, raccogliendo consensi ovunque. Ma non solo. Per tutto il mese, anche la mostra “Space Dreamers” offrirà un'esperienza immersiva ispirata allo spazio, con 16 installazioni uniche e interattive che coinvolgeranno e sorprenderanno i visitatori. Dopo il grande successo ottenuto nei primi tre mesi, con oltre 100mila visitatori, la mostra è stata estesa per tutto il 2024. Le creazioni delle designer Elena e Giulia Sella, tra cui una discoteca spaziale, un treno galattico, un’infinity room stellare e uno speciale cinema 4D, promettono di affascinare grandi e piccini.



