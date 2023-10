Zucchero, annunciato il tour negli stadi: le date del 2024

Il cantautore ha comunicato i tre concerti per l'Overdose D'Amore World Tour. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 18 ottobre

Bologna , Messina e Milano , ecco le tre città scelte da Zucchero per la leg italiana del nuovo tour. Il cantautore ha annunciato anche la data dell’apertura delle prevendite dei biglietti.

zucchero, le date negli stadi italiani nel 2024

Nell’ultimo anno e mezzo Zucchero ha portato il suo World Wild Tour in giro per il mondo con oltre cento spettacoli e tantissime nazioni visitate: dalla Germania alla Nuova Zelanda passando per la Spagna, il Canada, l’Australia e gli Stati Uniti d’America. A pochi mesi dalla conclusione della tournée, l’artista ha annunciato il nuovo tour che prenderà avvio a breve.

L’Overdose D'Amore World Tour farà tappa in Italia il 27 giugno a Bologna, il 30 a Messina e il 4 luglio a Milano. Gli show vedranno l’artista ripercorrere la sua carriera fatta di grandi successi e hit internazionali. Il cantautore ha annunciato che la prevendita dei biglietti partirà alle ore 16.00 di mercoledì 18 ottobre.

Ecco le date della tournèe:

27 giugno, stadio Dall'Ara di Bologna

30 giugno, stadio Franco Scoglio di Messina

4 luglio, stadio San Siro di Milano