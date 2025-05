I giardini di Madeira, viaggio nell’isola dell’eterna primavera

Situati su una collina a circa 500 metri sul livello del mare, i GIARDINI DI QUINTA DO PALHEIRO sono famosi per la varietà di piante e la bellezza dell’ambiente circostante. L'aerea, nel XVIII secolo appartenente alla famiglia Conde do Carvalhal (che costruì un padiglione di caccia con un ingresso carrabile di 200 platani e importò alberi esotici da tutto il mondo), oggi è ​di proprietà della famiglia Blandy, noti commercianti di vini di Madeira. Questo "paradiso" è suddiviso in diverse aree: il Giardino Principale, il Giardino Sommerso, il Ribeiro do Inferno, il Roseto, il Giardino della Signora e l'area della Casa da Tè, dove si può ammirare un'auracaria brasiliana e un metrosideros neozelandese. Nel 1997 la casa dei Conti fu ristrutturata e trasformata in un hotel, la Casa Velha do Palheiro, membro del Relais & Châteaux.