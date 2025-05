Borghilenti Festival, al via l'edizione 2025 con la nuova Casa Peroni

In programma dal 30 maggio al 1° giugno, la kermesse di Castelnuovo Bocca d'Adda animerà il paese con incontri, concerti, spettacoli e laboratori all'insegna della rigenerazione culturale, della sostenibilità e della creatività. Nel corso dell'incontro di apertura della manifestazione, quest'anno verrà inaugurata anche la nuova Casa Peroni, il primo ostello solidale lungo la ciclovia nazionale “Vento”

È tutto pronto per la seconda edizione del BorghilentiFestival a Castelnuovo Bocca d'Adda. In programma dal 30 maggio al 1° giugno, la kermesse lodigiana animerà il paese con incontri, concerti, spettacoli e laboratori all'insegna della rigenerazione culturale, della sostenibilità e della creatività. Nel corso dell'incontro di apertura della manifestazione, quest'anno verrà inaugurata anche la nuova Casa Peroni, il primo ostello solidale lungo la ciclovia nazionale “Vento”, realizzato nell’ambito del progetto Borghilenti dedicato a turismo lento, inclusione sociale, recupero del centro storico e rivitalizzazione culturale del paese.

Il festival Borghilenti

Tra dialoghi, presentazioni, escursioni, concerti, spettacoli e laboratori, il festival lodigiano incanterà il pubblico con tre giornate dense di appuntamenti. Tanti gli ospiti d'eccezione, tra cui spicca anche l'artista Elio, insieme a Frida Bollani Magoni e Mark Glentworth, Franco Arminio, Massimo Zamboni (CCCP/CSI), Enrico Malatesta. Tra i protagonisti della kermesse anche Turbolenta, Tlon/Maura Gancitano e Andrea Colamedici, Maurizio Carucci (Ex-Otago), Maurizio Casiraghi, España Circo Este, Psycodrummers, DonPasta/Daniele De Michele.

L'edizione 2025

Uno dei tratti distintivi dell'edizione 2025 sarà la Palestra BorghilentiFestival, uno spazio di co-progettazione e formazione che, dallo scorso dicembre, ha coinvolto cittadini e associazioni del paese in un percorso laboratoriale dedicato alla costruzione partecipata di questo importante appuntamento culturale. L’obiettivo è quello di creare le condizioni affinché il Festival possa durare oltre il tempo del progetto PNRR che ne finanzia le prime tre edizioni (l’ultima è in programma per il 2026).