Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 gennaio

Lifestyle

Introduzione

Nuova giornata da vivere al meglio: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 12 gennaio.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata intensa che richiede autocontrollo e lucidità, ma anche grande energia. In amore riuscite a chiarire una questione pratica con decisione e sensibilità. Nel lavoro affrontate impegni impegnativi con grinta, mentre la fortuna vi sostiene nel mantenere alto il morale e la motivazione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il clima generale è favorevole e vi sentite sostenuti e fiduciosi. In amore vivete momenti appaganti, con una bella capacità di sintonia e presenza emotiva. Nel lavoro siete determinati e produttivi, con una fortuna che accompagna le vostre scelte più ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

La giornata scorre con leggerezza e voglia di mettervi in gioco, anche se serve un po’ di realismo. In amore è meglio puntare su ciò che è concreto e possibile. Nel lavoro conviene osservare e attendere, mentre la fortuna vi invita a restare con i piedi per terra.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Nonostante qualche tensione esterna, trovate risorse interiori per reagire con sensibilità. In amore cresce l’intesa grazie alla comprensione reciproca. Sul lavoro siete rapidi ed efficienti, e la fortuna vi aiuta a rimettere ordine in situazioni rimaste in sospeso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Giornata che alterna ambizione e bisogno di rassicurazioni emotive. In amore siete magnetici e desiderosi di emozioni forti, ma senza esagerare. Nel lavoro è meglio muoversi con cautela, mentre la fortuna resta stabile anche se accompagnata da un po’ di nervosismo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Una delle giornate più positive del periodo, con grande equilibrio generale. In amore siete attenti, sensibili e coerenti con i vostri valori. Nel lavoro cogliete buone occasioni con precisione, e la fortuna vi sostiene anche sul piano del benessere personale.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Il giorno vi vede protagonisti grazie alla vostra diplomazia naturale. In amore qualche nervosismo si scioglie grazie a passione e intuito. Nel lavoro affermate la vostra autorevolezza, mentre la fortuna è discreta e protettiva, anche se non sempre evidente.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Energia alta e grande desiderio di andare oltre i vostri limiti. In amore vi sentite pronti a rischiare seguendo l’istinto, con risultati promettenti. Nel lavoro si aprono nuove prospettive, mentre la fortuna vi chiede solo di non esagerare con le ambizioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Giornata di consolidamento e riflessione, guidata dal buon senso. In amore è importante essere realistici e non forzare le situazioni. Nel lavoro mantenete equilibrio e distanza emotiva, mentre la fortuna vi invita a muovervi con strategia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Il cielo vi sostiene pienamente e vi sentite forti e determinati. In amore vivete momenti intensi, purché evitiate atteggiamenti troppo dominanti. Nel lavoro portate avanti progetti ambiziosi con costanza, e la fortuna vi accompagna in ogni iniziativa.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Una giornata concreta che vi spinge a essere più pratici del solito. In amore siete brillanti e seducenti, con possibilità di incontri stimolanti. Nel lavoro serve diplomazia, mentre la fortuna consiglia moderazione e attenzione agli eccessi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

 Il clima è armonioso e vi sentite in sintonia con ciò che vi circonda. In amore si rafforzano legami importanti o nascono emozioni profonde. Nel lavoro emergono affidabilità e serietà, mentre la fortuna vi aiuta a ristabilire equilibrio e serenità emotiva.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Dry January, come cambia il consumo di alcol e le nuove tendenze

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 10 gennaio: i numeri vincenti

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 9 gennaio: nessun 6 centrato

Lifestyle

Oroscopo del 9 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 8 gennaio: numeri vincenti