Tour gastronomici, le 20 città europee più ricercate. La classifica

TUI Musement, compagnia specializzata nel settore Tour e Attività, ha pubblicato la classifica Foodie 2026: raccoglie le 20 città europee più popolari per le esperienze gastronomiche, secondo i dati del volume di ricerche su Google. Il nostro Paese, rappresentato da sei città, si conferma come principale destinazione in Europa per gli amanti della gastronomia. A completare la top 10 ci sono Spagna, Portogallo, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Grecia. Ecco la classifica con tutti i nomi delle città
I viaggi e la cucina
Quando si sceglie la meta di un viaggio, sempre più persone tengono in considerazione un criterio diventato via via sempre più importante: la scena culinaria di quel posto, con le esperienze gastronomiche che si possono vivere e i tour che offre per conoscere i sapori tipici. Secondo uno studio indipendente condotto da Appinio per TUI Musement, infatti, oltre il 56% dei viaggiatori si dice “interessato” o “molto interessato” a partecipare ad attività culinarie in vacanza. Inoltre, il 71% preferisce prenotare queste esperienze in anticipo, mentre il 60% sceglie il tramonto o le ore serali come momento ideale per viverle. La durata più gettonata si aggira tra le due e le quattro ore, mentre a essere apprezzate sono soprattutto le degustazioni autentiche e la cucina locale. La gastronomia, quindi, non è più vista come un mero accompagnamento al viaggio ma è diventata uno dei criteri principali nella scelta di una destinazione. Assaggiare i sapori tradizionali, poi, è considerato uno dei modi più significativi per entrare in contatto con la cultura del posto.
La classifica Foodie 2026
Ma quali sono le città europee più ambite per i tour gastronomici? Una risposta a questa domanda arriva da TUI Musement: specialista in tour e attività con un vasto portafoglio di esperienze culinarie, la compagnia è abituata a monitorare le tendenze di viaggio e questa volta, sulla base dei dati sul volume di ricerca di Google, ha stilato l’elenco delle 20 città europee più popolari per le esperienze gastronomiche. Nella classifica Foodie 2026 ci sono sei città italiane e due sono in testa: il nostro Paese, quindi, si conferma destinazione molto ricercata per le esperienze culinarie. Ecco tutti i 20 nomi in classifica.
Il primo posto della classifica
Al primo posto della classifica Foodie 2026 c’è Roma, con oltre 80mila ricerche. “Dai corsi pratici di preparazione della pasta, tra fettuccine fresche e tiramisù, ai tour di degustazione nei dintorni di Campo de' Fiori e del quartiere Trastevere, con visite al Mercato Trionfale, Roma mescola storia e patrimonio culinario in ogni boccone. Esperienza consigliata: Corso di pasta e tiramisù a Roma con degustazione di limoncello”, è la motivazione.
Il secondo posto
Al secondo posto troviamo un’altra italiana: Bologna. La motivazione: “Vera e propria icona della gastronomia, è un paradiso per gli amanti della pasta. Tra le attività più gettonate ci sono i laboratori di tagliatelle al ragù, tortellini e lasagne. I corsi tenuti dalle rinomate Cesarine, la rete italiana di cuoche casalinghe dedite alla conservazione delle tradizioni culinarie, offrono un'esperienza particolarmente autentica. Esperienza consigliata: Tour guidato gastronomico e culturale attraverso Bologna”.
Il terzo posto
Sull’ultimo gradino del podio c’è Lisbona, in Portogallo. TUI Musement, su questa destinazione, spiega: “Esplorare quartieri come Alfama, Bairro Alto e Baixa attraverso i loro sapori è uno dei modi più coinvolgenti per scoprire la città. Dai pastel de bacalhau e dalle sardine grigliate ai famosissimi pastel de nata e al liquore ginjinha, ogni fermata racconta una storia della tradizione portoghese. Esperienza consigliata: Tour enogastronomico a piedi di Lisbona”.
Il quarto posto
Al quarto posto troviamo Londra, nel Regno Unito. "La capitale inglese offre un ampio ventaglio di tour culinari, che uniscono monumenti emblematici a piatti tradizionali come fish and chips, pub storici e sapori multiculturali in zone come Chinatown, Soho e Covent Garden. Il Borough Market, il mercato alimentare più antico della città, è una tappa obbligata. Esperienza consigliata: Tour di degustazione di Borough Market e South Bank", è la motivazione.
Il quinto posto
Al quinto posto della lista c'è Amsterdam, nei Paesi Bassi. La motivazione: "Il quartiere Jordaan ospita alcune delle migliori esperienze gastronomiche della città. Le attività più richieste prevedono degustazioni di formaggi, visite a negozi specializzati come Henri Willig ed escursioni a Edam e Gouda. Esperienza consigliata: Degustazione di formaggi presso Henri Willig".
Il sesto posto
Per il sesto posto ci spostiamo in Spagna: Madrid. "La capitale spagnola - è la motivazione - è il luogo ideale per imparare l'arte delle tapa. Molti tour combinano i principali punti di interesse, come Puerta del Sol e Plaza Mayor, con soste nei mercati storici come il Mercado de San Miguel e nelle taverne tradizionali che servono piatti classici come il bocadillo de calamares e le croqueta. Esperienza consigliata: Tour delle tapa e della storia di Madrid".
Il settimo posto
Parigi, in Francia, occupa il settimo posto della classifica. La motivazione? "Ogni quartiere offre una prospettiva diversa sulla cucina francese: dalle tendenze della pasticceria moderna a Saint-Germain-des-Prés alle degustazioni di formaggi e vini a Le Marais, passando per i laboratori di macaron alle Galeries Lafayette. I mercati tradizionali come Aligre e Président Wilson completano il percorso culinario. Esperienza consigliata: Corso di macaron alle Galeries Lafayette".
L'ottavo posto
Atene, in Grecia, si trova all'ottavo posto della classifica. "La gastronomia è il cuore della cultura greca. I tour gastronomici ad Atene prevedono in genere visite al mercato centrale di Varvakios e al quartiere di Psiri, noto per le sue taverne tradizionali, dove i visitatori possono assaggiare olio d'oliva, formaggi locali e specialità mediterranee. Esperienza consigliata: Tour gastronomico a piedi di Atene", spiega TUI Musement.
Il nono posto
Al nono posto della classifica Foodie 2026 c'è Porto (Portogallo). "Oltre alla francesinha e alle pietanze a base di baccalà, i tour gastronomici di Porto introducono i viaggiatori al Mercado do Bolhão e alle cantine di Vila Nova de Gaia, famosa per il vino Porto, in un viaggio nella tradizione portoghese all'insegna del sapore. Esperienza consigliata: Tour gastronomico a Porto con visita ad antica cantina", è la motivazione.
Il decimo posto
A chiudere la top 10 è un'altra città italiana. Napoli. "Con quasi 25.000 ricerche, Napoli consolida ulteriormente la forte presenza dell'Italia nella classifica. Oltre a specialità come il cuoppo fritto e la sfogliatella, tra le attività più popolari ci sono i corsi di preparazione della pizza. Esperienza consigliata: Lezione di preparazione della pizza napoletana", spiega TUI Musement.
Le altre città nella top 20
Nella classifica, tra le 20 città più popolari troviamo anche Venezia (11), Firenze (14) e Milano (17). La Spagna occupa il secondo posto - dopo l’Italia, che ne ha 6 - con tre città: Madrid (6), Barcellona (12) e Siviglia (19). Il Portogallo e il Regno Unito hanno ciascuno due città nella classifica. Anche Austria, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi e Repubblica Ceca sono rappresentati nella Top 20. Nel dettaglio, le altre città sono: Venezia, Barcellona, Vienna, Firenze, Budapest, Praga, Milano, Edimburgo, Siviglia, Dublino.
