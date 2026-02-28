Tour gastronomici, le 20 città europee più ricercate. La classifica

Ma quali sono le città europee più ambite per i tour gastronomici? Una risposta a questa domanda arriva da TUI Musement: specialista in tour e attività con un vasto portafoglio di esperienze culinarie, la compagnia è abituata a monitorare le tendenze di viaggio e questa volta, sulla base dei dati sul volume di ricerca di Google, ha stilato l’elenco delle 20 città europee più popolari per le esperienze gastronomiche. Nella classifica Foodie 2026 ci sono sei città italiane e due sono in testa: il nostro Paese, quindi, si conferma destinazione molto ricercata per le esperienze culinarie. Ecco tutti i 20 nomi in classifica.

