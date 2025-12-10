Unesco, cucina italiana patrimonio culturale immateriale dell'umanità

"Favorisce l'inclusione sociale, rafforzando i legami, incoraggiando la condivisione e promuovendo il senso di appartenenza": così il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, ha nominato all'unanimità la cucina italiana tra i patrimoni culturali immateriali. Meloni: "Cucina italiana un formidabile ambasciatore" ascolta articolo

La Cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A deliberarlo, all'unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Quella italiana è la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza e ad essere inserita tra i patrimoni immateriali. La cucina italiana, spiegano dall’Unesco motivando la decisione, è una "miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie", "un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda". Quello italiano è stato tra i 60 dossier in valutazione provenienti da 56 Paesi e la decisione a favore della cucina italiana è stata accolta con un lungo applauso.

Le motivazioni Cucinare all'italiana "favorisce l'inclusione sociale, promuovendo il benessere e offrendo un canale per l'apprendimento intergenerazionale permanente, rafforzando i legami, incoraggiando la condivisione e promuovendo il senso di appartenenza". Per questo motivo l’Unesco ha ritenuto opportuno riconoscere un valore alla cucina della Penisola e assegnarle un posto tra i beni culturali immateriali. Il cucinare, spiegano dall’Organizzazione, è per gli italiani "un'attività comunitaria che enfatizza l'intimità con il cibo, il rispetto per gli ingredienti e i momenti condivisi attorno alla tavola. La pratica è radicata nelle ricette anti-spreco e nella trasmissione di sapori, abilità e ricordi attraverso le generazioni. Essendo una pratica multigenerazionale, con ruoli perfettamente intercambiabili, la cucina svolge una funzione inclusiva, consentendo a tutti di godere di un'esperienza individuale, collettiva e continuo di scambio, superando tutte le barriere interculturali e intergenerazionali".

Record con 9 tradizioni agroalimentari nel patrimonio Unesco Ora che la cucina italiana è iscritta tra i beni immateriali dell’Unesco, il nostro Paese raggiunge il record mondiale di riconoscimenti nel settore agro-alimentare in proporzione al numero dei riconoscimenti complessivi ottenuti. L’Italia, infatti, conta 21 tradizioni culturali riconosciute dall’Unesco e di queste ben nove sono riconducibili all’agroalimentare. Queste sono: la cucina italiana, l'arte dei pizzaiuoli napoletani, la transumanza, la costruzione dei muretti a secco in agricoltura, la coltivazione della vite ad alberello dello zibibbo di Pantelleria, la dieta mediterranea, la cava e cerca del tartufo, il sistema irriguo tradizionale, l'allevamento dei cavalli lipizzani.