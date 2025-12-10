Unesco, le 21 tradizioni italiane nel Patrimonio Culturale immateriale

Con l’aggiunta della cucina italiana tra i beni immateriali dell’Unesco, il nostro Paese raggiunge un record mondiale, quello dei riconoscimenti nel settore agro-alimentare in proporzione al numero dei riconoscimenti complessivi ottenuti. Tra gli altri beni figurano l’Opera dei Pupi siciliani, la pratica del canto lirico e il sistema di irrigazione tradizionale ascolta articolo

Dal 10 dicembre 2025 la cucina italiana è iscritta al registro dei Patrimoni Culturali immateriali dell’Unesco. Un riconoscimento dovuto alla tradizione del nostro Paese che, come spiegato dal Comitato dell’Organizzazione, "favorisce l'inclusione sociale, promuovendo il benessere e offrendo un canale per l'apprendimento intergenerazionale permanente, rafforzando i legami, incoraggiando la condivisione e promuovendo il senso di appartenenza". Ma la cucina è solo l’ultima di una lunga lista di tradizioni italiane che l’Unesco ha riconosciuto nel corso degli anni. Sono in tutto 21 le tradizioni iscritte nella Lista dei patrimoni culturali immateriali e di queste ben 9 sono riconducibili al settore dell'agroalimentare: un record mondiale per la Penisola.

I beni agroalimentari Non è una novità che in Italia, con la sua storia legata al cibo, all’agricoltura e all’allevamento, vi siano nove beni culturali immateriali collegati al settore agroalimentare. Questi sono: la cucina italiana; l'arte dei pizzaiuoli napoletani: un sapere "trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunità un senso di identità e continuità e di promuovere il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana"; la transumanza: "una tradizione che affonda le sue radici nella preistoria e che si sviluppa in Italia anche tramite le vie erbose dei “tratturi” che testimoniano, oggi come ieri, un rapporto equilibrato tra uomo e natura e un uso sostenibile delle risorse naturali"; la costruzione dei muretti a secco in agricoltura: "utilizzati per l’allevamento, l’agricoltura o come abitazioni e diffusi in molte aree rurali, soprattutto nei terreni scoscesi, hanno modellato molti paesaggi testimoniando metodi e pratiche usati sin dalla preistoria"; la coltivazione della vite ad alberello dello zibibbo di Pantelleria: "avviene in condizioni climatiche molto dure, è tramandata attraverso istruzioni pratiche e orali in dialetto locale da generazioni di vinai e contadini dell’isola di Pantelleria, dove 5000 abitanti coltivano piccoli lotti di terra usando metodi sostenibili"; la dieta mediterranea: "è molto più di un semplice elenco di alimenti o una tabella nutrizionale. È uno stile di vita che comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo"; la cava e cerca del tartufo: "un insieme di conoscenze e pratiche tradizionali trasmesse oralmente di generazione in generazione e ancora ampiamente diffuse nelle campagne del nostro Paese. I tartufai, ovvero i cacciatori di tartufi, di solito vivono in aree rurali o in piccoli paesi"; il sistema irriguo tradizionale: "utilizza la gravità e costruzioni fatte a mano come canali e fossati per distribuire l’acqua dai punti di raccolta presenti in natura (come sorgenti, ruscelli e ghiacciai) ai campi. La pratica viene in genere trasmessa alle generazioni più giovani in modo informale, attraverso l’osservazione e la formazione da parte di membri esperti"; l'allevamento dei cavalli lipizzani: "rappresenta un complesso patrimonio di conoscenze e pratiche tramandatesi nel corso dei secoli nelle aree politicamente e geograficamente assoggettate all’influenza asburgica". Leggi anche Unesco, cucina italiana patrimonio culturale immateriale dell'umanità