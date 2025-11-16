Unesco, i siti Patrimonio dell'Umanità più famosi del mondo. FOTO

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nata nel novembre 1945, compie 80 anni. Dalla Muraglia Cinese al Taj Mahal, dieci siti Patrimonio dell'umanità più celebri al mondo
- L'Unesco compie 80 anni. L'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, è l’organizzazione delle Nazioni Unite creata con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra gli Stati attraverso l’istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l’informazione. La sua Costituzione è stata firmata il 16 novembre del 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'Unesco è stata poi istituita il 4 novembre del 1946 a Parigi. Nelle foto, alcuni siti più famosi al mondo.
- Lo splendido Taj Mahal, in India, è un sito del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO dal 1983 e si trova ad Agra. Visitato da più di 8 milioni di persone ogni anno, questo mausoleo è un monumento simbolo dell'amore eterno: fu costruito da Shah Jahan durante il lutto per la morte della moglie Mumtaz Mahal.
- Un capolavoro senza tempo è indubbiamente la Grande Muraglia Cinese, dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità nel 1987 e inserita nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo. Si tratta di una delle più grandi opere difensive mai realizzate
- Il tempio di Angkor Wat, in Cambogia, è stato inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO nel 1992, in quanto è considerato uno dei più importanti siti archeologici del Sud-est asiatico. Il complesso, che si trova vicino a Siem Reap, è il tempio più grande del mondo e un capolavoro dell'architettura e dell'arte Khmer: il tempio è lungo circa 1,5 km da ovest a est e 1,3 km da nord a sud.
- Spostandoci in Perù, il sito archeologico di Machu Picchu, patrimonio dell'umanità Unesco fin dal 1983, è uno dei più estesi e spettacolari del mondo, simbolo della maestosità dell’Impero Inca.
- Petra, in Giordania, è stata inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco nel 1985 ed è una delle nuove Sette Meraviglie del Mondo. Incanta visitatori da ogni parte del pianeta
- Le isole Galapagos, tra tartarughe giganti e acque coralline, sono un arcipelago formato da 19 isole, di cui solo cinque abitate. L'intero arcipelago fu dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco nel 1978 (isole) e nel 2001 (riserva marina).
- La monumentale necropoli di Giza, in Egitto, è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1979. Situato vicino al Cairo, questo complesso archeologico,include le tre grandi piramidi (Cheope, Chefren e Micerino) e la Grande Sfinge.
- Anche l'Habana Vieja, nel cuore di Cuba, nel 1982 è stata inserita nella lista dei Patrimoni dell'umanità dall'Unesco. Le strade acciottolate hanno più di 500 anni, tra edifici coloratissimi e mix di stili architettonici
- Le aree storiche di Istanbul, che è stata la capitale di tre grandi imperi, sono state iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco nel 1985. Il sito nella capitale turca include Sarayburnu, Palazzo Topkapı, Basilica di Santa Sofia, Moschea Blu, Chiesa di Santa Irene, Moschea di Zeyrek, Moschea di Solimano, Piccola Santa Sofia e le Mura di Costantinopoli.
- Il monte Fuji, uno dei simboli della cultura giapponese, è divenuto Patrimonio dell'Unesco nel 2013 per la sua importanza culturale e la bellezza dei paesaggi: è il monte più alto del Giappone