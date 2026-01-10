Salone di Bruxelles 2026, tutte le migliori novità presentate

Alla kermesse belga svelate molte novità del mondo automotive, nel primo appuntamento del 2026 per il settore. Vediamo le più importanti
A cura dell'inviato Gianluca Sepe
- Al Salone di Bruxelles debutta Kia EV2, SUV di segmento B completamente elettrico, costruito in Europa e modello d’ingresso della line-up elettrica del brand. Due opzioni di batteria (42.2 kWh o 61 kWh) per un'autonomia rispettivamente di 317 km e 448 chilometri
- Hyundai ha portato al Motor Show belga la versione elettrica del suo van per il trasporto persone. Si tratta di Staria Electric che arriverà sul mercato nelle metà del 2026 anche se non sono ancora state rilsciate informazioni riguardo il suo debutto in Italia. Dotato di architettura a 800 V, ha una batteria da 84 kWh che lavora insieme ad un motore elettrico anteriore da 218 CV con una coppia massima di 350 Nm. L'autonomia dichiarata è di 400 km.
- Fiat Professional ha presentato la nuova Qubo L in due configurazioni. La versione più compatta, lunga 4,40 metri, offre cinque posti. Quella più grande, con una lunghezza di 4,75 metri, è invece omologata per sette passeggeri. E' è proposta con un motore diesel, un quattro cilindri 1.5 turbodiesel proposto nelle versioni da 100 o 130 CV. Accanto al diesel, la gamma comprende anche un motore benzina da 110 cavalli. Per la versione a cinque posti è prevista inoltre una variante elettrica da 136 cavalli.
- La versione rinnovata del pick-up giapponese ha fatto il suo debutto europeo a Bruxelles. Tra le novità spiccano due opzioni elettrificate: il motore diesel da 2,8 litri abbinato ad un sistema ibrido da 48V, oltre al primo Hilux Elettrico. equipaggiato con una batteria da 59,2 kWh e assali elettrici anteriori e posteriori che garantiscono trazione integrale permanente. 257 km di autonomia nel ciclo combinato e fino a 380 km nel ciclo cittadino.
- Accanto al Qubo L per Fiat professional anche il Tris, veicolo a tre ruote completamente elettrico che richiama l'iconica Ape Piaggio, attualmente disponibile nella regione MEA. Ha un motore elettrico da 9 kW e una batteria da 6,9 kWh per 90 km di autonomia. Debutterà in Italia nel corso del 2026
- Per Alfa Romeo invece il Salone di Bruxelles è stata l'occasione per il debutto della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, primo prodotto concreto della partnership siglata lo scorso anno tra il Biscione e il team velico che partecipa all’America’s Cup. Solo 10 esemplari, tutti già esauriti e sotto il cofano il 2.9 V6 da 520 CV.
- La nuova Opel Astra e la nuova Opel Astra Sports Tourer sono le principali novità per la casa del Blitz al Salone dell'Auto di Bruxelles. Uno dei modelli di maggior successo del brand di Russelsheim è protagonista di un rinnovamento che coinvolgne innanzitutto il frontale. Per la prima volta viene introdotta la tecnologia V2L – Vehicle to Load – sulla versione elettrica, e quindi la possibilità di ricaricare dispositivi esterni
- Al Salone di Bruxelles 2026 debutta il secondo modello completamente elettrico per il marchio di Hiroshima, basato sulla piattaforma sviluppata insieme a Changan. Con il suo design filante e aerodinamico, questo SUV introduce anche il nuovo linguaggio stilistico definito Soulful Futuristic Modern. Trazione posteriore e un solo taglio batteria. Due gli allestimenti previsti, con prezzo da 46.750 euro. Arriverà nelle concessionarie italiane a partire dal 2026
- La fastback del Leone è protagonista di un facelift che ne rinnova alcuni tratti stilistici, in particolare fuori dall’abitacolo. L’anteprima mondiale al Motor Show belga. Soltanto motori elettrificati, dalla versione Hybrid alla full electric, apertura ordini dalla primavera e consegne a partire dalla metà dell’anno. Confermati gli allestimenti attualmente in gamma, i prezzi non sono ancora stati svelati, saranno resi noti nelle prossime settimane
- Si trata di un SUV elettrico di segmento B che deriva da un modello che il marchio cinese già vende sul mercato domestico, la A10. E' completamente elettrico e nasce sulla nuova piattaforma pensata per il mercato globale, è lunga 4,2 metri e ha un'autonomia di 500 km nel ciclo CLTC (leggermente più abbondante del WLTP europeo). Non è ancora stato svelato il listino ma il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 30.000 euro