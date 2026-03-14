Nuovo cartello stradale con rombo bianco su sfondo blu: cosa significa

Il rombo bianco è il simbolo utilizzato per identificare le corsie HOV, cioè quelle dedicate ai veicoli con un’alta occupazione di passeggeri. Il segnale, non ancora molto diffuso in Italia, è usato da decenni in Canada e Usa. L’obiettivo? Premiare chi viaggia in auto con più persone a bordo

C’è un nuovo segnale stradale sempre più diffuso a livello europeo, si tratta di un rombo bianco su sfondo blu. Questo segnale è già utilizzata da decenni negli Stati Uniti e in Canada e ha l’obiettivo di ridurre il traffico e l’inquinamento nelle grandi città. Il rombo indica, infatti, le cosiddette corsie HOV (High Occupancy Vehicle), riservate ai veicoli con più persone a bordo.