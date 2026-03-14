Nuovo cartello stradale con rombo bianco su sfondo blu: cosa significa

Il rombo bianco è il simbolo utilizzato per identificare le corsie HOV, cioè quelle dedicate ai veicoli con un’alta occupazione di passeggeri. Il segnale, non ancora molto diffuso in Italia, è usato da decenni in Canada e Usa. L’obiettivo? Premiare chi viaggia in auto con più persone a bordo
C’è un nuovo segnale stradale sempre più diffuso a livello europeo, si tratta di un rombo bianco su sfondo blu. Questo segnale è già utilizzata da decenni negli Stati Uniti e in Canada e ha l’obiettivo di ridurre il traffico e l’inquinamento nelle grandi città. Il rombo indica, infatti, le cosiddette corsie HOV (High Occupancy Vehicle), riservate ai veicoli con più persone a bordo.
A chi è riservato l'accesso alle corsie HOV
Le corsie HOV segnalate dal rombo bianco di solito si trovano sulla sinistra della carreggiata, ma non tutti possono utilizzarla liberamente. L’accesso è infatti riservato solo a determinate categorie di veicoli. In generale possono circolare in queste corsie le auto con almeno due persone a bordo (conducente incluso), i veicoli con tre o più occupanti quando indicato da pannelli integrativi, gli autobus e mezzi di trasporto pubblico, i taxi, i veicoli elettrici o a bassissime emissioni e i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità. Al momento, il Codice stradale italiano non contempla questo segnale ma, se venisse incluso potrebbe incentivare il car pooling, fenomeno già in crescita in tutta la penisola.