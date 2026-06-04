I giovani italiani promuovono le auto cinesi: 3 ragazzi su 4 si dicono pronti all'acquisto di una vettura prodotta in Cina, preferibilmente ibrida e con un prezzo inferiore ai 30mila euro. È il risultato della nuova instant survey "Cosa pensano i giovani delle auto cinesi?” realizzata da Areté, società di consulenza operativa e strategica per il settore automotive.

Il tema economico resta determinante

L'interesse dei giovani è confermato dai dati, con il 75% dei rispondenti che si dice pronto ad acquistare una vettura “made in China” guardando, però, a priorità diverse. Il 53% ha infatti indicato nel mix tra tecnologia e qualità del prodotto il principale fattore di attrazione. Mentre per il 43% degli intervistati sono più rilevanti i prezzi competitivi rispetto alla media del mercato. Il tema economico resta comunque determinante, perchè i potenziali acquirenti si sono detti disposti a prendere in considerazione un modello cinese a condizione di non spendere più di 30mila euro, soglia entro cui è già disponibile sul mercato un’ampia offerta di modelli. In riferimento alle motorizzazioni, poi, quasi la metà del campione sceglierebbe un’auto ibrida, mentre il 34% guarda all’elettrico puro e solo il 20% continuerebbe a preferire un modello benzina.