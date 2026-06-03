Nuova Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, la prima foto ufficiale

I due nuovi modelli di segmento C del marchio italiano erano stati preannunciati in occasione della pubblicazione del nuovo piano di Stellantis FaSTLAne 2030. Si tratta di un suv familiare e di una vettura a ruote alte con carrozzeria coupé che arriveranno sul mercato nella seconda metà del 2026. La prima immagine mostra nel dettaglio il design, ancora nessuna informazione su motori, prezzo e interni

Si delineano con maggior precisione le nuove Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, i due nuovi modelli di segmento C che amplieranno l’offerta sul mercato del marchio italiano. Le due vetture erano state anticipate quando è stato delineato il nuovo piano industriale FaSTLAne 2030 di Stellantis ma è stata pubblicata anche la prima foto ufficiale di Grizzly in entrambe le sue declinazioni.

L’obiettivo di Fiat Grizzly Fiat ha così spiegato quali siano gli obiettivi e il posizionamento dei nuovi modelli grazie alle parole di Olivier Francois, CEO del marchio torinese: “Grande Panda ha segnato il ritorno di Fiat nella mobilità familiare accessibile. Con Grizzly e Grizzly Fastback completiamo questa gamma con due vetture progettate attorno a esigenze e stili di vita diversi, ma accomunati dalle stesse idee: una mobilità intelligente, accessibile e radicata nel DNA del design Fiat. Insieme riportano Fiat al centro del mercato della mobilità familiare con una gamma completa e coerente.” Approfondimento Fiat Grizzly 2026, design e caratteristiche del nuovo Suv: le foto

Una gamma motori multienergia La nuova Fiat Grizzly e la sua versione Fastback saranno costruite sulla piattaforma Smart Car, la stessa di nuova Citroen C3 ma soprattutto di nuova Grande Panda. Una piattaforma multienergia che consentirà di offrire in gamma diverse motorizzazioni. Anche se non sono stati fornite informazioni riguardo i propulsori, è facile ipotizzare che ci saranno versioni benzina, ibride ed elettriche, presumibilmente con una line up simile a quella di Fiat Grande Panda: benzina 101 CV, mild-hybrid con powertrain da 110 o 145 CV e una declinazione elettrica da 156 CV. Approfondimento Fiat Topolino firmata Gallo alla Milano Design Week 2026

Design Il design di Fiat Grizzly è caratterizzato da un look moderno, con un frontale caratterizzato da elementi LED: nella parte alta, con il lettering Fiat e sottili tratti luminosi. Il paraurti suddiviso in due, porta in dote il logo Fiat con le barre oblique e altri elementi orizzontali nella parte inferiore. L’unica differenza tra le due vetture sta proprio nella forma della carrozzeria, con la Fastback che ha una silhouette coupé in coda. Approfondimento Fiat Grizzly, caratteristiche e novità del nuovo Suv a 7 posti

Le caratteristiche di Fiat Grizzly Fiat Grizzly è lunga 4,5 metri e si propone come nuovo punto di riferimento in termini di versatilità per il segmento C. La versione tradizionale vuole essere un suv familiare, adatto all’utilizzo quotidiano ma anche per i lunghi viaggi garantendo spazio e un volume di carico importante. La variante Fastback si presenta come una vettura più sofisticata e sportiva grazie alla sua silhouette, sempre pensata per viaggi e orientata al lifestyle. Approfondimento Arriva la nuova Fiat 600 a benzina, più semplice ed economica