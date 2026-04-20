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Fiat Grizzly, caratteristiche e novità del nuovo Suv a 7 posti

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Addio Fiat Multipla o Giga Panda. Il futuro suv a sette posti del marchio torinese potrebbe chiamarsi Grizzly. Quello che è sicuro è la base di partenza, la piattaforma Smart Car Platform, i motori ibridi e l'abitacolo anche a sette posti

Fiat Grizzly. Si potrebbe chiamare così il nuovo suv del marchio torinese, pronto ad essere presentato a ottobre 2026 al Salone di Parigi. Le proporzioni saranno assimilabili a quelle della Citroën C3 Aircross, oggi riferimento tecnico per questo tipo di progetto. La lunghezza si attesterà intorno ai 4,40 metri, con larghezza prossima a 1,80 metri e altezza nell’ordine di 1,65 metri. Il passo, elemento chiave per l’abitabilità, sarà vicino ai 2,67 metri. Queste misure definiscono un B-SUV al limite superiore del segmento, capace di offrire una configurazione interna a cinque o sette posti senza entrare nel territorio dei C-SUV. La terza fila sarà di tipo occasionale, con impostazione 5+2, soluzione ormai standard per questa categoria.La piattaforma consente un abitacolo sfruttabile e un bagagliaio modulabile che, nella configurazione a cinque posti, dovrebbe mantenere valori nell’ordine dei 450 litri.

Fiat Grizzly ibrida ed elettrica 

La gamma motori non è ancora nota ma seguirà quanto già visto Citroen C3 Aircross. Il punto di partenza sarà il tre cilindri 1.2 turbo benzina, declinato in versione termica e mild hybrid. La variante ibrida utilizzerà un sistema a 48 volt con potenza complessiva nell’ordine dei 145 CV, soluzione già adottata su modelli equivalenti. Questo schema consente di ridurre consumi ed emissioni soprattutto nell’uso urbano, con tratti di marcia in elettrico a bassa velocità. Accanto all’ibrido è prevista una versione completamente elettrica. L’impostazione sarà analoga a quella della Citroën ë-C3 Aircross e della Fiat Grande Panda, con autonomia prossima ai 400 chilometri nel ciclo WLTP.

Fiat Grizzly prezzi 

Quanto costerà la nuova Fiat Grizzly? Il listino della variante termica potrebbe partire da circa 20.000 euro. Le varianti elettriche si posizioneranno su un livello superiore, con prezzi attesi intorno ai 25-27 mila euro. 

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