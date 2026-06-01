Auto elettriche usate: 10 modelli che oggi costano la metà

I prezzi di alcuni veicoli di prima e seconda generazione sono scesi in modo netto rispetto al listino d’origine, con differenze che in diversi casi arrivano o superano il cinquanta per cento

Le auto elettriche convengono da usate. La selezione è stata fatta tramite il portale AutoScout24, partendo da annunci reali e da modelli oggi reperibili a cifre molto più basse rispetto all’anno di riferimento. La fotografia è quella di un mercato dove autonomia, chilometraggio, garanzia della batteria e dotazione restano le variabili decisive.

BMW i3 2022 Nel 2019 una BMW i3 120 Ah Advantage costava circa 37.600 euro, mentre l’esemplare del 2022 selezionato su AutoScout24 è proposto a 17.900 euro. Il progetto resta uno dei più originali tra le elettriche compatte, con cellula in fibra di carbonio, quattro posti, porte posteriori controvento e dimensioni pensate per la città. La batteria da 120 Ah ha reso la i3 più credibile nell’uso quotidiano rispetto alle prime serie. La versione i3s aggiunge un’impostazione più brillante, carreggiate più larghe e un comportamento più diretto. Oggi il valore è legato soprattutto allo stato della batteria, alla presenza della ricarica rapida e alla manutenzione certificata.

FIAT 500e 2023 La Fiat 500e 42 kWh Icon costava circa 28.400 euro nel listino d’origine. L’annuncio selezionato la porta a 14.500 euro, per una vettura del 2023. La versione da 42 kWh è quella più equilibrata, con motore da 118 cavalli, autonomia dichiarata fino a circa 320 km WLTP e ricarica rapida fino a 85 kW. L’abitacolo è moderno, la connettività è completa e le dimensioni restano perfette per l’impiego urbano. Il limite è lo spazio, più adatto a due persone che a una famiglia. Il punto forte è la riconoscibilità del prodotto, che aiuta anche in prospettiva rivendita.

Mazda MX 30 2023 La Mazda MX 30 35,5 kWh Advantage costava circa 39.500 euro. L’esemplare individuato su AutoScout24 è a 16.900 euro. Il calo è netto e racconta bene il caso delle elettriche con batteria compatta, penalizzate dal mercato anche quando il progetto è curato. La MX 30 offre 145 cavalli, trazione anteriore, interni ben rifiniti e le particolari porte posteriori ad apertura contrapposta. L’autonomia WLTP di circa 200 km la rende più adatta a spostamenti quotidiani che ai lunghi viaggi. La qualità percepita resta superiore alla media del segmento, ma oggi va comprata con un uso ben chiaro in mente. Casa, ufficio, ricarica programmata e tragitti prevedibili.

MG MG5 La MG5 Long Range Luxury costava circa 40.500 euro. L’annuncio selezionato è a 17.999 euro. È una delle elettriche usate più razionali per chi cerca spazio, perché abbina carrozzeria station wagon, bagagliaio ampio e meccanica semplice. La versione Long Range monta una batteria da 61,1 kWh, motore da 156 cavalli e autonomia dichiarata fino a circa 400 km WLTP. La ricarica in corrente continua arriva a 87 kW, mentre quella in alternata trifase arriva a 11 kW. Non punta sul prestigio del marchio né su una guida sportiva, ma sulla praticità. Il valore residuo contenuto la rende interessante per famiglie e flotte leggere.

Nissan Leaf 2023 La Nissan Leaf Acenta 40 kWh costava tra circa 34.000 e 35.000 euro a seconda dell’anno e dell’aggiornamento di listino. Gli annunci comparabili su AutoScout24 scendono oggi intorno a 13.000 euro. La seconda generazione della Leaf ha 150 cavalli, batteria da 40 kWh, cinque posti veri e bagagliaio da 435 litri. È un’elettrica matura, confortevole e facile da guidare. Il punto da valutare resta la gestione termica della batteria, priva di raffreddamento a liquido, oltre allo standard di ricarica rapida CHAdeMO, oggi meno diffuso rispetto al CCS. Per un utilizzo locale resta una proposta concreta, soprattutto quando il prezzo è allineato alla percorrenza reale.

Opel Corsa e 2021 La Opel Corsa e GS Line costava circa 34.900 euro. L’esemplare selezionato su AutoScout24 è proposto a 11.900 euro. È una delle discese più evidenti tra le utilitarie elettriche del gruppo Stellantis. La meccanica è nota, con batteria da 50 kWh, motore da 136 cavalli, trazione anteriore e autonomia WLTP intorno a 330 km nelle prime versioni. La Corsa e mantiene l’impostazione da utilitaria tradizionale, con cinque porte, buona guidabilità e tempi di ricarica rapida adeguati. La GS Line aggiunge un taglio più sportivo nell’estetica e nella dotazione. Sul mercato usato pesa la concorrenza interna con e 208, DS 3 e altri modelli sulla stessa piattaforma.

Peugeot e-208 2021 La Peugeot e 208 Allure con batteria da 51 kWh e motore da 156 cavalli costava circa 37.000 euro nell’anno di riferimento. L’annuncio selezionato su AutoScout24 è a 14.990 euro. Rispetto alla prima e 208 da 136 cavalli, questa versione aggiornata migliora potenza ed efficienza, mantenendo dimensioni compatte e interni più ricercati della media. La batteria da 51 kWh consente percorrenze più credibili, mentre il posto guida i Cockpit resta un elemento distintivo, apprezzato da alcuni e meno da altri. È una delle utilitarie elettriche più interessanti sul mercato dell’usato recente, soprattutto quando il prezzo scende sotto la soglia psicologica dei 15 mila euro.

Porsche Taycan 4S 2020 Nel 2020 la Porsche Taycan 4S partiva da poco oltre 105.000 euro sul mercato europeo e con Performance Battery Plus il conto saliva facilmente sopra 115.000 euro. L’esemplare selezionato su AutoScout24 è a 45.990 euro. Qui la perdita di valore va letta diversamente, perché il chilometraggio dell’annuncio è elevato e il costo di gestione resta da Porsche. Complessivamente la svalutazione resta maggiore rispetto alla Panamera termica. La Taycan 4S con Performance Battery Plus arriva a 571 cavalli in overboost, ha trazione integrale, architettura a 800 volt e ricarica rapida fino a 270 kW.

Renault Twingo elettrica 2023 La Renault Twingo Electric Vibes costava circa 25.150 euro. L’annuncio selezionato su AutoScout24 è a 9.800 euro. È una citycar pura, con batteria da 22 kWh, motore da 82 cavalli e trazione posteriore. L’autonomia WLTP è di circa 180 km nel ciclo misto e può salire in città, dove il raggio di sterzata e le dimensioni compatte fanno la differenza. La ricarica in alternata fino a 22 kW è un vantaggio concreto nei centri urbani, perché permette soste brevi e frequenti senza dipendere dalla corrente continua. Non è una prima auto per tutti, ma può essere una seconda auto molto sensata quando il prezzo scende sotto i 10 mila euro.