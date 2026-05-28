Ferrari Luce, Hamilton e Leclerc provano la nuova elettrica. VIDEO

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Ferrari Luce, Hamilton e Leclerc provano la nuova elettrica del Cavallino. VIDEO

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In un video pubblicato su YouTube, i due piloti della Rossa hanno raccontato le loro sensazioni dopo aver provato, su strada, la nuova elettrica di Maranello

Ferrari Luce, la prima auto elettrica del Cavallino Rampante, continua a fare parlare di sè. In un video rilasciato dalla casa di Maranello i due attuali piloti di F1 della Rossa, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, hanno testato in prima persona le potenzialità del nuovo gioiello del Cavallino. 

 

FERRARI LUCE, CARATTERISTICHE E PREZZO 

I due piloti Ferrari "scoprono" Ferrari "Luce" - YouTube

Le sansazioni dei due piloti di casa Ferrari

"Il design è molto, molto diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto da Ferrari in passato, ma penso sia molto futuristico. Guardare al futuro e innovare è qualcosa di tipico in Ferrari", ha rilevato proprio Leclerc dopo aver guidato su strada, insieme al compagno di scuderia, "Luce". Secondo Hamilton, "in termini di attenzione ai dettagli, si capisce subito che è una Ferrari". Per il pilota monegasco, un buon feeling arriva anche dagli interni. "Mi piace il ritorno a più pulsanti fisici, così puoi davvero guidare, guardare la strada e percepire le sensazioni legate al tatto". Affascinato dalla forza motoristica è anche il pilota britannico. "L’erogazione della potenza è incredibile. Ti senti sempre centrato, anche quando affronti le curve, ed è davvero piacevole. Probabilmente è per questo che ero così rilassato quando l'ho guidata", ha ammesso Hamilton. "Dentro è silenziosissima", ha concluso Leclerc dopo la prova al volante, "ma è bello anche quando si entra in modalità Performance". Il sound tipico di un'auto elettrica? "Mi è piaciuto moltissimo", lo ha incalzato Hamilton. "Ti aiuta a restare in contatto con l'auto", ha chiosato ancora il pilota monegasco. 

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