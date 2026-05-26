Ferrari male in Borsa. Montezemolo: Si rischia distruzione di un mito

Modello Luce, Ferrari male in Borsa. Montezemolo: "Si rischia la distruzione di un mito"Motori
Il tonfo è avvenuto proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica "Luce", il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della Rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito c'è anche l’ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo
Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in Borsa. Il titolo del Cavallino Rampamte, infatti, ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica "Luce", il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della Rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari, infatti, sarebbbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito "Luce" c'è anche l’ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo: "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino", ha detto l'imprenditore a margine dell’assemblea di Confindustria, così come riporta "Il Sole 24 Ore".
Il punto di vista degli analisti
Ferrari, dunque, ha fatto grande fatica a Piazza Affari all'indomani della presentazione della nuova Ferrari Luce, il primo modello elettrico del Cavallino Rampante. "Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari (Testarossa a 460.000 euro) e significativamente superiore al prezzo medio di vendita di Ferrari per il primo trimestre 2026, pari a 453.000 euro. Prevediamo che la Luce rimarrà un'offerta di nicchia all'interno della gamma, rappresentando circa l'1% dei volumi totali", hanno spiegato gli analisti di Mediobanca. Si soffermano su un prezzo di vendita superiore al prezzo medio di vendita del gruppo di circa 440 mila euro nel 2025 anche gli analisti di Equita, i quali sottolineano anche come non sia "stata fornita alcuna indicazione sui volumi attesi". "Restiamo dell'idea che un modello elettrico con prezzo elevato, pur essendo un modello 'range', non genererà volumi elevati" e che i volumi di Luce non "siano determinanti nell'influenzare i risultati di gruppo, ma trattandosi di un primo modello con una nuova motorizzazione è importante preservare l'immagine di qualità e performance".
I commenti degli esperti
La Luce sembra "un mix tra Honda Accord EV e Tesla 3", ha dichiarato a Bloomberg Pierre-Olivier Essig, capo della ricerca di Air Capital. "Siamo persi nella traduzione della nuova strategia di Ferrari che cerca di emulare il design di Apple", afferma ancora Essig, che dice di preferire "machine cinesi o giapponesi con lo stesso look e tipo di performance per una frazione del prezzo".
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La presentazione al Quirinale e le parole di John Elkann
"Luce", come detto, è stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri mattina al Palazzo del Quirinale. Erano presenti John Elkann, Presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, Vice Presidente di Ferrari Spa e Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari Spa. “Con Ferrari Luce ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro”. Questo il commento proprio di Elkann. “Luce è molto di più di una nuova Ferrari, è un modo per creare emozione e mette insieme tutto quello che siamo e tutto quello che vogliamo essere”, ha aggiunto il presidente di Ferrari. “Un simile passo avanti nell’innovazione di prodotto non poteva che nascere da un’innovazione di processo: per questo abbiamo scelto di intraprendere nuove collaborazioni, come quella con LoveFrom per il design. E, come sempre, la nostra ricerca ed eccellenza ingegneristica sono state messe al servizio delle emozioni di guida, senza compromessi”, ha aggiunto ancora Elkann, sottolineando che la scelta di presentare la vettura a Roma, “luogo simbolo della nostra prima vittoria, diventa il punto di partenza per una Ferrari che illumina il futuro e apre nuovi orizzonti”.
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Svelata nella cornice della Vela di Calatrava la nuova Ferrari Luce, primo modello elettrico del Cavallino. Questa vettura apre un nuovo capitolo della storia della casa automobilistica modenese, con i suoi 1.050 CV elettrici, l’aerodinamica studiata nei minimi dettagli, interni che uniscono analogico e digitale e una dinamica di guida studiata per essere una vera Ferrari. Prime consegne già entro la fine dell’anno e prezzo da 550.000 euro A cura di Gianluca Sepe