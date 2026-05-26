Ferrari male in Borsa. Montezemolo: Si rischia distruzione di un mito

Il tonfo è avvenuto proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica "Luce", il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della Rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito c'è anche l’ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo

Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in Borsa. Il titolo del Cavallino Rampamte, infatti, ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica " Luce ", il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della Rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari, infatti, sarebbbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito "Luce" c'è anche l’ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo: "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino", ha detto l'imprenditore a margine dell’assemblea di Confindustria, così come riporta " Il Sole 24 Ore ".

Il punto di vista degli analisti

Ferrari, dunque, ha fatto grande fatica a Piazza Affari all'indomani della presentazione della nuova Ferrari Luce, il primo modello elettrico del Cavallino Rampante. "Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari (Testarossa a 460.000 euro) e significativamente superiore al prezzo medio di vendita di Ferrari per il primo trimestre 2026, pari a 453.000 euro. Prevediamo che la Luce rimarrà un'offerta di nicchia all'interno della gamma, rappresentando circa l'1% dei volumi totali", hanno spiegato gli analisti di Mediobanca. Si soffermano su un prezzo di vendita superiore al prezzo medio di vendita del gruppo di circa 440 mila euro nel 2025 anche gli analisti di Equita, i quali sottolineano anche come non sia "stata fornita alcuna indicazione sui volumi attesi". "Restiamo dell'idea che un modello elettrico con prezzo elevato, pur essendo un modello 'range', non genererà volumi elevati" e che i volumi di Luce non "siano determinanti nell'influenzare i risultati di gruppo, ma trattandosi di un primo modello con una nuova motorizzazione è importante preservare l'immagine di qualità e performance".

I commenti degli esperti

La Luce sembra "un mix tra Honda Accord EV e Tesla 3", ha dichiarato a Bloomberg Pierre-Olivier Essig, capo della ricerca di Air Capital. "Siamo persi nella traduzione della nuova strategia di Ferrari che cerca di emulare il design di Apple", afferma ancora Essig, che dice di preferire "machine cinesi o giapponesi con lo stesso look e tipo di performance per una frazione del prezzo".