Introduzione
Svelata la nuova configurazione Handling Speciale per Ferrari Purosangue, prevede una serie di ottimizzazioni che comprendono una nuova calibrazione delle sospensioni per una risposta più diretta agli input di chi sta al volante. Questa declinazione a richiesta della prima quattro porte del Cavallino avrà anche logiche di cambiata ad hoc ma anche alcuni dettagli estetici che identificheranno questo allestimento speciale
Quello che devi sapere
Ecco la Ferrari Purosangue Handling Speciale
La Ferrari Purosangue si fa ancora più dinamica e coinvolgente. La casa automobilistica di Maranello ha infatti presentato la nuova configurazione Handling Speciale, pensata per la prima quattro porte e quattro posti del Cavallino al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza al volante.
Ancora più sportiva
La nuova configurazione nasce con la volontà di offrire sensazioni di guida ancora più dirette senza andare ad inficiare sulla versatilità di questo modello. La Purosangue dunque si fa più sportiva senza sconvolgere le logiche di equilibrio tra l’uso quotidiano e le prestazioni che hanno caratterizzato questo modello sin dal lancio.
Come cambia Ferrari Purosangue con la configurazione Handling Speciale
La Ferrari Purosangue Handling Speciale è sempre dotata di un motore V12 6.5 a 65° con carter secco in grado di erogare 725 CV e 716 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,3 secondo e una velocità massima superiore ai 310 km/h. Ciò che cambia in particolare è la risposta dinamica, con una nuova calibrazione delle sospensioni attive che ora riduce del 10% i moti di cassa per dare la sensazione di trovarsi al volante di una vettura ancor più compatta. La risposta è più diretta, con un feedback di maggior controllo quando si affrontano le curve anche a velocità più elevata.
Cambio ancora più rapido
Gli ingegneri del Cavallino sono intervenuti anche sulle logiche di cambiata, con una risposta più rapida e up shift più incisivi, soprattutto nelle posizioni Race e ESC-Off del Manettino. L’effetto è particolarmente evidente nelle manovre di ripresa, dove il sistema privilegia una sensazione di accelerazione più netta. Se si usa la vettura con il cambio in manuale, le cambiate risultano già sportive ai regimi medio-alti con il sound in abitacolo che è stato ottimizzato, specialmente in avviamento e accelerazione.
Dettagli esclusivi
Modifiche specifiche anche dal punto di vista estetico al fine di rendere questa Ferrari Purosangue immediatamente riconoscibile: la Handling Speciale include ad esempio gli scudetti laterali in fibra di carbonio, gli scarichi neri opaco, un disegno diamantato specifico per i cerchi e il Cavallino posteriore in nero, oltre ad una targhetta identificativa in abitacolo dove c’è anche il logo satinato.