Gli ingegneri del Cavallino sono intervenuti anche sulle logiche di cambiata, con una risposta più rapida e up shift più incisivi, soprattutto nelle posizioni Race e ESC-Off del Manettino. L’effetto è particolarmente evidente nelle manovre di ripresa, dove il sistema privilegia una sensazione di accelerazione più netta. Se si usa la vettura con il cambio in manuale, le cambiate risultano già sportive ai regimi medio-alti con il sound in abitacolo che è stato ottimizzato, specialmente in avviamento e accelerazione.