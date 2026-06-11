Consigli Fantamondiale 2026, i giocatori da prendere al fantacalcio

In attacco arrivano i pezzi da novanta. Sarà l’ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e resistere alla tentazione di averli in squadra potrebbe essere molto difficile. Se invece si punta già sul ricambio generazionale, non c’è che l’imbarazzo della scelta anche solo guardando al reparto offensivo della Francia, guidato da Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, con Doué e Thuram che dovrebbero partire dietro ma possono ritagliarsi il loro spazio a suon di assist e gol. Herling Haaland (Norvegia) è il centravanti più forte del mondo e ha una squadra fortissima che gioca per lui, Kane il bomber principe dell'Inghilterra; Julian Alvarez è il presente e futuro dell’Argentina; Raphinha e Vinicius i giocatori più di richiamo in un Brasile che sta attraversando una fase di transizione ma che con Ancelotti in panchina potrebbe fare benissimo. La Spagna punterà sui dribbling di Lamine Yamal, mentre nel ruolo di falso nueve dovrebbe schierare Mikel Oyarzabal (ma occhio anche a Ferran Torres); la Turchia si appoggia sul talento dello juventino Kenan Yildiz. Per completare la rosa si può poi puntare sull’usato garantito rappresentato dal bosniaco Edin Dzeko, dall’ecuadoriano Elder Valencia, dall’iraniano ex Inter Mehdi Taremi e dall’ex Tottenham Son, che rimane il miglior giocatore della Corea del Sud. Oppure cercare qualche scommessa tra i nomi meno noti, come il giapponese Ueda (capocannoniere dell’Eredivisie con 25 gol nel Feyenoord e autore di 16 reti in 39 presenze in nazionale) o puntare sul rilancio di Jonathan David, padrone di casa col Canada, dopo la brutta annata alla Juventus.