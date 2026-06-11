Introduzione
L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso oggi dalla Banca centrale europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Le stime di Facile.it
Secondo le stime di Facile.it, un incremento di 25 punti base può avere effetti immediati sulle rate dei finanziamenti indicizzati ai parametri variabili. Per un mutuo standard da 126 mila euro della durata di 25 anni, la rata mensile potrebbe aumentare di circa 16 euro, arrivando a 606 euro. Si tratta di un rincaro che si aggiunge agli aumenti già registrati nei mesi scorsi e che rischia di pesare ulteriormente sui bilanci delle famiglie.
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L'Euribor aveva già iniziato a correre
La decisione della Bce si inserisce in un contesto in cui i mercati avevano già anticipato una parte della stretta monetaria. Facile.it evidenzia infatti come l'Euribor a tre mesi abbia ripreso a salire già a partire da marzo, in concomitanza con l'acuirsi delle tensioni geopolitiche legate al conflitto in Iran. L'indice è passato dal 2,01% registrato alla fine di febbraio al 2,31% del 5 giugno 2026, mettendo a segno un incremento di quasi 30 punti base nel giro di pochi mesi. Questo movimento si è già tradotto in un aumento delle rate dei mutui variabili. Prendendo come riferimento il finanziamento standard utilizzato nelle simulazioni di Facile.it, la rata mensile è passata dai 579 euro di marzo ai 590 euro di giugno. In altre parole, prima ancora della decisione odierna della Bce, molte famiglie avevano già iniziato a subire gli effetti del rialzo dei tassi di mercato.
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Le previsioni per la fine del 2026
Le simulazioni elaborate da Facile.it sulla base dei Futures aggiornati al 5 giugno prospettano uno scenario oneroso: c'è infatti il rischio che le rate del mutuo considerato nelle simulazioni raggiungano circa 626 euro entro la fine del 2026 oppure nei primi mesi del 2027. Ciò significherebbe un incremento di quasi 50 euro rispetto ai 578 euro pagati a gennaio 2026. Pur trattandosi di una stima e non di una previsione certa, il dato offre una misura dell'impatto che una fase prolungata di tassi elevati può avere sul costo complessivo dei finanziamenti alle famiglie.
Quanto aumenta la spesa per le famiglie
Anche il Codacons ha analizzato le conseguenze della stretta monetaria sulle tasche degli italiani. L'associazione dei consumatori ricorda che il mercato dei mutui in Italia vale oltre 400 miliardi di euro e che milioni di famiglie sono ancora esposte alle oscillazioni dei tassi variabili. Secondo le elaborazioni del Codacons, per la fascia di mutui più diffusa nel Paese, finanziamenti compresi tra 125 mila e 150 mila euro con una durata di 25 anni, l'aumento della rata mensile potrebbe oscillare tra i 15 e i 25 euro. Su base annua ciò si tradurrebbe in una maggiore spesa compresa tra 180 e 300 euro per nucleo familiare. L'associazione invita tuttavia alla prudenza, sottolineando che sarà necessario attendere le prossime settimane per valutare la reazione dei mercati alla decisione della Bce e comprendere fino a che punto gli istituti di credito trasferiranno il rialzo del costo del denaro ai clienti.
Non tutti i mutuatari saranno colpiti allo stesso modo
L'effetto del rialzo dei tassi varia sensibilmente da caso a caso. A incidere sono soprattutto l'importo residuo del finanziamento e il numero di rate ancora da versare. Chi ha acceso un mutuo recentemente e deve ancora rimborsare gran parte del capitale tende a subire incrementi più consistenti. Al contrario, chi si trova nelle fasi finali del piano di ammortamento è generalmente meno esposto agli aumenti dei tassi, poiché una quota crescente della rata è costituita dalla restituzione del capitale e non dagli interessi. Per questo motivo le stime diffuse da Facile.it e Codacons rappresentano valori medi che possono differire anche in modo significativo da una situazione all'altra.
Cosa cambia per mutui, prestiti e obbligazioni
Un rialzo dei tassi si trasmette quasi subito ai finanziamenti agganciati ai parametri variabili. Per i mutui casa e i prestiti alle imprese i riferimenti principali restano l'Euribor per il tasso variabile e l'Eurirs per il fisso. Sui mutui variabili l'impatto è immediato: su un finanziamento da 220 mila euro a 25 anni un rialzo di un quarto di punto vale circa 30-35 euro in più al mese, una cifra che può salire oltre i 70-100 euro mensili se gli aumenti diventano due o tre. Chi ha già acceso un mutuo a tasso fisso resta invece protetto; più delicata la posizione di chi deve firmare ora, perché le banche fissano il fisso guardando alle condizioni di mercato sulle scadenze medio-lunghe e le offerte oggi sotto il 3% potrebbero diventare meno convenienti. Sul fronte obbligazionario, un rialzo dei tassi europei tende ad ampliare lo spread tra Btp e Bund e a ridurre il valore dei titoli di Stato già in circolazione, mentre le emissioni a scadenza più lunga risultano le più esposte alla volatilità.
Come tutelarsi
In una fase di tassi più alti la prima mossa per chi cerca un mutuo è il confronto rapido tra più preventivi e la valutazione attenta della sostenibilità della rata, considerando non solo l'importo iniziale ma anche scenari di stress. Chi ha un variabile può ragionare sulla rinegoziazione o sulla surroga verso il fisso, mentre per i finanziamenti già in essere è utile monitorare i flussi di cassa e i margini di risparmio. Sul versante degli investimenti, i tassi elevati penalizzano le obbligazioni a lunga scadenza ma possono offrire opportunità sulla liquidità remunerata, sui Btp a breve termine e sugli strumenti monetari. In sintesi, una stretta monetaria non è soltanto un costo: per chi confronta le offerte, protegge la liquidità e sceglie strumenti coerenti con il nuovo scenario può trasformarsi anche in un'occasione.
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