Anche il Codacons ha analizzato le conseguenze della stretta monetaria sulle tasche degli italiani. L'associazione dei consumatori ricorda che il mercato dei mutui in Italia vale oltre 400 miliardi di euro e che milioni di famiglie sono ancora esposte alle oscillazioni dei tassi variabili. Secondo le elaborazioni del Codacons, per la fascia di mutui più diffusa nel Paese, finanziamenti compresi tra 125 mila e 150 mila euro con una durata di 25 anni, l'aumento della rata mensile potrebbe oscillare tra i 15 e i 25 euro. Su base annua ciò si tradurrebbe in una maggiore spesa compresa tra 180 e 300 euro per nucleo familiare. L'associazione invita tuttavia alla prudenza, sottolineando che sarà necessario attendere le prossime settimane per valutare la reazione dei mercati alla decisione della Bce e comprendere fino a che punto gli istituti di credito trasferiranno il rialzo del costo del denaro ai clienti.