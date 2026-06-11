Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bce, attesa per la decisione di oggi sui tassi d’interesse

Economia
©Ansa

Gli esperti si aspettano - per la prima volta in quasi tre anni - un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%, al 2,25%, nonostante la crescita dell'area euro si sia fermata. In parallelo saranno aggiornate le stime sull'inflazione

ascolta articolo

Il board della Bce conclude oggi la due giorni di politica monetaria, con l'annuncio sui tassi e la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Le attese sono di un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%, al 2,25%, con una mossa che rappresenterebbe una prima volta in quasi tre anni. In parallelo saranno aggiornate le stime sull'inflazione e c'è molta attenzione per le parole che saranno usate da Lagarde, utili a capire quali saranno le mosse future di Francoforte.

Lo scenario

Potrebbe quindi arrivare un rialzo dei tassi di 25 punti base, nonostante la crescita dell'area euro si sia fermata: preoccupa ancora di più il rischio di una spirale inflazionistica, che se andasse fuori controllo finirebbe per richiedere tassi ancora più alti. Lo chiedono i membri del Consiglio direttivo tradizionalmente considerati 'falchi', da ultimo la tedesca Isabel Schnabel o l'olandese Frank Elderson. Persino il greco Yannis Stournaras ha parlato di "danni limitati" da un rialzo prudente dei tassi. Mentre il governatore Fabio Panetta, nelle considerazioni finali di Bankitalia, ha aperto a una "ricalibrazione" dei tassi pur senza legarsi le mani sul futuro.

Vedi anche

Bce verso rialzo dei tassi, ecco come cambierebbero i costi dei mutui

Le mosse future

Gli economisti del panel sentito da Bloomberg, stimano due rialzi dei tassi quest'anno, uno oggi e uno entro fine anno. È l'effetto della guerra lanciata da Usa e Israele all'Iran, con le prospettive di una pace che paiono sfumate nel caos del Medio Oriente, e dello shock energetico. Goldman Sachs si aspetta il secondo rialzo a settembre, che porterebbe il tasso Bce al 2,5%, perché "gli ultimi dati vanno in direzione di un'inflazione significativamente più alta e una crescita più debole" che nelle previsioni Bce dello scorso marzo. Il panel di Bloomberg stima un'inflazione per il 2026 al 3,5% (ha segnato 3,2% a maggio) e una crescita ferma allo 0,6%.

Leggi anche

Bce, atteso rialzo dei tassi d’interesse: le previsioni degli analisti
FOTOGALLERY

Ansa e SkyTG24

Le conseguenze della guerra in Iran
1/5
Mondo

Guerra Iran, dal gas ai carburanti: le conseguenze in Europa e Usa

A oltre un mese dall’inizio del conflitto in Medio Oriente sono diversi gli effetti globali prodotti sulla quotidianità dei consumatori, dai rincari dei carburanti agli effetti dell’inflazione. Anche a livello politico si notano le conseguenze, come dimostra la posizione della Spagna, fortemente critica nei confronti di Washington. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24, andata in onda il 31 marzo 2026

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Truffa con Superbonus 110, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni

Economia

Dodici gli indagati, con oltre 60 società coinvolte in un sistema che avrebbe usato dati reali di...

Jet fuel, Unem: "Prezzi ai massimi, ma nessun problema per l'estate"

Economia

Dopo mesi di preoccupazioni legate all’andamento della guerra contro l’Iran, sembra che i...

Carta cultura giovani, bonus in scadenza il 30 giugno: come chiederlo

Economia

Restano ancora pochi giorni per richiedere la Carta della cultura giovani e la Carta del merito,...

Mondiali 2026, il giro d’affari del torneo e l'impatto sul Pil

Economia

Prende il via oggi la Coppa del Mondo Fifa: l’edizione 2026 del torneo si svolge tra Stati Uniti,...

Bonus acqua, come funziona il rimborso per chi vive in condominio

Economia

Resta confermato, anche per l'anno in corso, il bonus acqua, agevolazione economica gestita...

Economia: I più letti