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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 11 giugno: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 11 giugno (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di martedì 9 giugno

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I numeri vincenti del Lotto dell'11 giugno

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 11 giugno 2026:

  • Bari:                 X - X - X - X - X
  • Cagliari:           X - X - X - X - X
  • Firenze:           X - X - X - X - X
  • Genova:           X - X - X - X - X
  • Milano:            X - X - X - X - X
  • Napoli:             X - X - X - X - X
  • Palermo:          X - X - X - X - X
  • Roma:               X - X - X - X - X
  • Torino:              X - X - X - X - X
  • Venezia:           X - X - X - X - X
  • Nazionale:       X - X - X - X - X

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di giovedì 11 giugno

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione dell'11 giugno sono:

 

X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

 

Numero oro: X

 

Doppio oro: X - X

 

Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri dell'11 giugno

Ecco i numeri estratti l'11 giugno 2026:

 

La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X

 

Il numero Jolly è: X

 

Il numero Superstar è: X

 

Jackpot del Superenalotto dell'11-06-2026: 177.500.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 12 giugno 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Napoli              40 (manca da 123 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 116 estrazioni)
  • Bari                  67 (manca da 111 estrazioni)
  • Napoli              1 (manca da 102 estrazioni)
  • Torino              49 (manca da 100 estrazioni)
  • Bari                  66 (manca da 99 estrazioni)
  • Torino              88 (manca da 96 estrazioni)
  • Milano             77 (manca da 95 estrazioni)
  • Bari                  10 (manca da 90 estrazioni)
  • Bari                  3 (manca da 80 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             67 (manca da 111 estrazioni) - 66 (da 99) - 10 (da 90)
  • Cagliari        41 (manca da 116 estrazioni) - 12 (da 74) - 79 (da 61)
  • Firenze         3 (manca da 60 estrazioni) - 17 (da 55) - 86 (da 51)
  • Genova        3 (manca da 72 estrazioni) - 53 (da 69) - 4 (da 65)
  • Milano         77 (manca da 95 estrazioni) - 63 (da 60) - 26 (da 58)
  • Napoli          40 (manca da 123 estrazioni) - 1 (da 102) - 84 (da 60)
  • Palermo       12 (manca da 70 estrazioni) - 61 (da 51) - 47 (da 49)
  • Roma            77 (manca da 66 estrazioni) - 88 (da 65) - 75 (da 58)
  • Torino           49 (manca da 100 estrazioni) - 88 (da 96) - 59 (da 69)
  • Venezia        31 (manca da 69 estrazioni) - 39 (da 68) - 82 (da 65)
  • Nazionale     58 (manca da 71 estrazioni) - 49 (da 68) - 55 (da 55)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 12 giugno sono:

 

  • 70 (da 109) - 76 (da 64) - 23 (da 56) - 4 (da 55) - 88 (da 50) - 26 (da 44)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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