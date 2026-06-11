Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 11 giugno (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 9 giugno
I numeri vincenti del Lotto dell'11 giugno
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 11 giugno 2026:
- Bari: X - X - X - X - X
- Cagliari: X - X - X - X - X
- Firenze: X - X - X - X - X
- Genova: X - X - X - X - X
- Milano: X - X - X - X - X
- Napoli: X - X - X - X - X
- Palermo: X - X - X - X - X
- Roma: X - X - X - X - X
- Torino: X - X - X - X - X
- Venezia: X - X - X - X - X
- Nazionale: X - X - X - X - X
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 11 giugno
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione dell'11 giugno sono:
X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Numero oro: X
Doppio oro: X - X
Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri dell'11 giugno
Ecco i numeri estratti l'11 giugno 2026:
La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X
Il numero Jolly è: X
Il numero Superstar è: X
Jackpot del Superenalotto dell'11-06-2026: 177.500.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 12 giugno 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 123 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 116 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 111 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 102 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 100 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 99 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 96 estrazioni)
- Milano 77 (manca da 95 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 90 estrazioni)
- Bari 3 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 111 estrazioni) - 66 (da 99) - 10 (da 90)
- Cagliari 41 (manca da 116 estrazioni) - 12 (da 74) - 79 (da 61)
- Firenze 3 (manca da 60 estrazioni) - 17 (da 55) - 86 (da 51)
- Genova 3 (manca da 72 estrazioni) - 53 (da 69) - 4 (da 65)
- Milano 77 (manca da 95 estrazioni) - 63 (da 60) - 26 (da 58)
- Napoli 40 (manca da 123 estrazioni) - 1 (da 102) - 84 (da 60)
- Palermo 12 (manca da 70 estrazioni) - 61 (da 51) - 47 (da 49)
- Roma 77 (manca da 66 estrazioni) - 88 (da 65) - 75 (da 58)
- Torino 49 (manca da 100 estrazioni) - 88 (da 96) - 59 (da 69)
- Venezia 31 (manca da 69 estrazioni) - 39 (da 68) - 82 (da 65)
- Nazionale 58 (manca da 71 estrazioni) - 49 (da 68) - 55 (da 55)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 12 giugno sono:
- 70 (da 109) - 76 (da 64) - 23 (da 56) - 4 (da 55) - 88 (da 50) - 26 (da 44)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record