Turismo, in estate esperienze legate al cibo per 25 milioni d’italiani

Durante l’estate del 2026, secondo un'indagine Coldiretti/Ixè, sono 25 milioni gli italiani che hanno deciso di vivere esperienze di turismo del cibo. Si va da quelle più tradizionali - che comprendono degustazioni e visite in azienda, corsi di cucina e laboratori artigianali – a quelle più nuove dedicate anche al benessere e allo sport all'aria aperta. Dall’indagine, inoltre, emerge che l’enoturismo resta il più gettonato. Ma si stanno facendo strada anche nuove formule come il birraturismo, l'oleoturismo e i percorsi dedicati ai formaggi. In ogni caso, il turismo del cibo appare come un fenomeno in costante crescita che calamita sempre più l'attenzione di italiani e stranieri.

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