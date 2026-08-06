Turismo, il galateo da spiaggia: divieti e consigli per l’estate 2026

Introduzione
Quando si è in vacanza l'obiettivo è rilassarsi senza pensieri, ma bisogna comunque fare attenzione a rispettare anche chi ci è intorno, come i vicini di ombrellone. Dall’abbigliamento al rumore eccessivo, è facile scivolare in comportamenti non proprio rispettosi del galateo. Anche se l’estate è sinonimo di libertà, ciò non significa adottare atteggiamenti scarsamente bon ton che possano infastidire e rovinare la giornata di qualcun altro. Dall’abbigliamento più adeguato alla musica: ecco divieti e consigli per l’estate 2026.
Quello che devi sapere
La spiaggia non è una discoteca
Tra le prime regole da rispettare quando si è in spiaggia c’è il volume della musica. Sotto l’ombrellone si può ascoltare la propria playlist preferita o un podcast ma facendo attenzione al volume e, ancora meglio, utilizzando degli auricolari. Il vicino potrebbe non avere gli stessi gusti musicali o preferire il rumore delle onde alla voce di qualcuno che parla in un microfono. Musica, filmati e podcast vanno quindi preferibilmente ascoltati con le cuffie.
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Attenzione alla voce quando si è al telefono
Chi va al mare vuole rilassarsi e certamente non è interessato ad ascoltare le conversazioni al telefono altrui. Gli auricolari vanno usati anche quando si parla al cellulare con qualcuno, e soprattutto è bene controllare il volume della propria voce. Quest’ultima accortezza è per gli altri ma anche per se stessi, si tratta di preservare la propria privacy. Bandite anche le videochiamate senza cuffie, le note vocali riprodotte a tutto volume dal telefono e le suonerie insistenti.
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Lasciare ombrelloni per prenotare la spiaggia
Lasciare ombrelloni o asciugamani in spiaggia dal giorno prima per prenotare il posto, oltre a essere un gesto di cattiva educazione, spesso può far incorrere anche in multe. La spiaggia non può essere riservata a distanza perché si tratta di uno spazio pubblico che non viene utilizzato. Molti Comuni hanno introdotto regolamenti specifici contro questa pratica, prevedendo anche sanzioni.
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Non invadere gli spazi
Altra regola del galateo in spiaggia è rispettare gli spazi e non invadere aree di passaggio o degli altri ombrelloni. Bisogna fare attenzione a dove si lasciano borse, giochi, lettini e sdraio. In particolare va prestata attenzione a lasciare libere le vie di passaggio dei bagnanti, l’accesso facilitato alle persone con difficoltà motorie e le vie utili per eventuali interventi di soccorso.
Occhio alla privacy
Il mare è la location ideale per selfie e foto di gruppo o dei propri figli alle prese con castelli di sabbia e imprese in acqua. Ciò a cui si presta poca attenzione è che negli scatti possono essere immortalate anche altre persone che, magari, non hanno alcuna intenzione di finire sui social. Fotografare o riprendere altre persone senza consenso è una violazione del diritto alla privacy punita dalla legge. Prima di postare una foto o un video è consigliabile verificare (e nel caso oscurare) bambini, famiglie e persone facilmente riconoscibili. Anche l’uso dei droni può essere invasivo e comportare rischi per sicurezza e privacy.
Fumo e sigarette elettroniche
Si può essere multati anche se si fuma o si usano sigarette elettrniche. Molte spiagge hanno introdotto il divieto totale di fumare, e dove si può in ogni caso bisogna evitare di dare fastidio agli altri. I fumatori devono ricordarsi di controllare quali solo le aree autorizzate, usare posaceneri e, soprattutto, non lasciare mozziconi nella sabbia. Le stesse regole valgono per le sigarette elettroniche il cui vapore aromatico può non essere gradito da tutti i presenti sotto e accanto al’ombrellone.
Animali in spiaggia
Se si vuole portare il proprio animale al mare è necessario verificare che il lido consenta l’accesso a cani e gatti. In ogni caso è sempre buona norma raccogliere i bisogni del cucciolo e contenere l’esuberanza o la curiosità dell’animale, evitando che disturbi altri bagnanti con schizzi d’acqua o invasioni di ombrellone. Bisogna ricordarsi che ci sono persone che potrebbero avere paura o essere allergiche al cane o al gatto, perciò è sconsigliato lasciare che il proprio animale si avvicini liberamente a chiunque.
Non abbandonare rifiuti al mare
Il mare è un ambiente naturale che va preservato e non inquinato. Abbandonare un sacchetto di plastica o un mozzicone di sigaretta tra la sabbia può essere altamente nocivo per l’ambiente e la fauna marina. Bottiglie, confezioni, residui di cibo e qualsiasi altro rifiuto vanno gettati negli appositi cestini o comunque portati via dalla spiaggia. In alcuni lidi la plastica monouso è vietata e si rischiano multe salate se non si rispetta il divieto.
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