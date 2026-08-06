Turismo, il galateo da spiaggia: divieti e consigli per l’estate 2026

Il mare è la location ideale per selfie e foto di gruppo o dei propri figli alle prese con castelli di sabbia e imprese in acqua. Ciò a cui si presta poca attenzione è che negli scatti possono essere immortalate anche altre persone che, magari, non hanno alcuna intenzione di finire sui social. Fotografare o riprendere altre persone senza consenso è una violazione del diritto alla privacy punita dalla legge. Prima di postare una foto o un video è consigliabile verificare (e nel caso oscurare) bambini, famiglie e persone facilmente riconoscibili. Anche l’uso dei droni può essere invasivo e comportare rischi per sicurezza e privacy.