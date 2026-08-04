Oroscopo del 4 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Introduzione
Al via c'è una nuova giornata tutta da vivere: sarà particolare? Lavoro, amore e finanze ti proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 4 agosto.
Quello che devi sapere
ARIETE
Oggi arrivano nuovi incontri e un buonumore più vivo. In amore vi lasciate guidare dall’istinto e da un approccio più spontaneo. Sul lavoro i progressi aprono la strada a obiettivi importanti, mentre la fortuna consiglia moderazione davanti alle spese.
TORO
La giornata vi aiuta a risolvere questioni rimaste in sospeso. In amore potete vivere un’avventura estiva o ritrovare tenerezza nel rapporto. Sul lavoro affidabilità e competenza vi rendono più autorevoli, mentre la fortuna invita a frenare gli acquisti impulsivi.
GEMELLI
In questo giorno le preoccupazioni si alleggeriscono. In amore coraggio, presenza e romanticismo rendono il rapporto più vivo. Sul lavoro contano soprattutto i risultati concreti, mentre la fortuna consiglia attenzione alle spese evitabili.
CANCRO
La mattinata può iniziare con qualche fastidio, ma il clima migliora presto. In amore ritrovate complicità e, per chi è solo, può arrivare un incontro interessante. Sul lavoro chiudete gli impegni con fatica ma con buoni risultati, mentre la fortuna suggerisce di riflettere prima di agire.
LEONE
Oggi torna l’ottimismo e vi sentite più leggeri. In amore cresce il desiderio di lasciarvi coinvolgere con più convinzione. Sul lavoro portate a termine gli impegni con soddisfazione, mentre la fortuna sostiene movimento, sport e voglia di mettervi alla prova.
VERGINE
La giornata vi trova più reattivi e capaci di gestire situazioni diverse. In amore si intrecciano curiosità e bisogno di stabilità. Sul lavoro fate il punto su ciò che avete costruito, mentre la fortuna consiglia misura davanti alle tentazioni più costose.
BILANCIA
Questo giorno porta svago, leggerezza e un ritmo più piacevole. In amore nuovi contatti o momenti speciali scaldano l’atmosfera. Sul lavoro costanza e metodo vi avvicinano a una svolta, mentre la fortuna vi concede un piccolo piacere senza sensi di colpa.
SCORPIONE
Oggi carisma e intensità tornano in primo piano. In amore una relazione appena nata può diventare più profonda, purché non forziate i tempi. Sul lavoro eventuali rivalità vanno gestite con tatto, mentre la fortuna premia l’iniziativa ma chiede prudenza.
SAGITTARIO
La giornata vi restituisce energia e buonumore. In amore una scelta matura può dare più forza a un legame. Sul lavoro ricevete conferme e apprezzamenti, mentre la fortuna invita a contenere sprechi e spese superflue.
CAPRICORNO
Il quadro di oggi resta sereno e favorisce i rapporti con le persone vicine. In amore stabilità e attrazione rendono il clima più solido. Sul lavoro raccogliete i frutti dell’impegno e preparate nuovi sviluppi, mentre la fortuna consiglia cautela prima di acquistare.
ACQUARIO
Oggi il percorso richiede più impegno, ma offre stimoli utili. In amore l’attrazione aumenta, anche se alcune dinamiche richiedono attenzione. Sul lavoro fate ordine tra i risultati ottenuti e pianificate i prossimi passaggi, mentre la fortuna chiede prudenza negli acquisti.
PESCI
Questa giornata vi rende più presenti con amici e persone care. In amore resta forte il coinvolgimento e cresce il bisogno di sintonia. Sul lavoro autorevolezza e disponibilità vi fanno apprezzare, mentre la fortuna invita a proteggere ciò che avete messo da parte.