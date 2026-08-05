Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 agosto segno per segno

Introduzione
Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 5 agosto.
Quello che devi sapere
ARIETE
Oggi serenità, vitalità e nuove possibilità rendono il clima più luminoso. In amore cresce l’intesa e, per chi è solo, può nascere un incontro importante. Sul lavoro affrontate gli impegni con più leggerezza, mentre la fortuna consiglia attenzione ai dettagli e alle spese legate ai viaggi.
TORO
La giornata porta amicizie, curiosità e nuove esperienze piacevoli. In amore serve più dolcezza per ritrovare piena sintonia. Sul lavoro vi impegnate con precisione e lasciate tutto in ordine, mentre la fortuna può aiutarvi a organizzare qualcosa di bello senza spendere troppo.
GEMELLI
Vivacità e sorprese rendono questo giorno più stimolante. In amore potete unire sentimento e passione, superando qualche piccola insicurezza. Sul lavoro comunicazione e prontezza vi mettono in evidenza, mentre la fortuna invita a ridurre le spese inutili.
CANCRO
Oggi un clima sereno vi aiuta a vivere meglio affetti, salute e impegni quotidiani. In amore romanticismo e passione rendono gli incontri più intensi. Sul lavoro qualche rallentamento non vi impedisce di arrivare al risultato, mentre la fortuna consiglia di mettere da parte risorse per i prossimi progetti.
LEONE
La giornata vi dà energia e buon tono, utili anche davanti a piccole tensioni familiari. In amore si apre una fase più chiara, fatta di emozioni forti e sentimenti più maturi. Sul lavoro procedete con calma ed efficienza, mentre la fortuna chiede prudenza davanti ad acquisti poco utili.
VERGINE
Oggi organizzazione e senso pratico vi aiutano a portare a termine molte cose. In amore il fascino cresce e può riaccendersi anche un interesse del passato. Sul lavoro vi dedicate con cura a ciò che va sistemato, mentre la fortuna invita a contenere eventuali costi imprevisti.
BILANCIA
Nuove emozioni vi spingono, durante la giornata, a uscire dal guscio e a mettervi più in gioco. In amore il fascino è forte e può favorire incontri o momenti speciali. Sul lavoro procedete con ordine e rispettate le scadenze, mentre la fortuna vi aiuta a pianificare bene una prossima uscita.
SCORPIONE
Oggi benessere, fascino e voglia di leggerezza vi aiutano a lasciarvi alle spalle la stanchezza. In amore cresce il bisogno di aria nuova, ma serve capire bene cosa desiderate davvero. Sul lavoro interessi creativi e culturali vi danno stimoli, mentre la fortuna arriva da piaceri semplici e rigeneranti.
SAGITTARIO
Oggi ritrovate fiducia e voglia di guardare avanti. In amore può nascere una scintilla o rafforzarsi un legame importante. Sul lavoro ritrovate fiducia e potete esporre meglio i vostri progetti, mentre la fortuna vi rende generosi con chi ha bisogno.
CAPRICORNO
Oggi gli affetti familiari e i rapporti vicini acquistano più valore. In amore cercate stabilità, fiducia e un progetto da costruire nel tempo. Sul lavoro siete rapidi e concreti, anche davanti a qualche imprevisto, mentre la fortuna premia risparmio e buona organizzazione.
ACQUARIO
La giornata vi rende più sensibili, affascinanti e aperti alle novità. In amore un flirt può trasformarsi in qualcosa di più vero. Sul lavoro la noia pesa un po’, ma non compromette il percorso, mentre la fortuna suggerisce di cercare stimoli nuovi senza puntare troppo in alto.
PESCI
Oggi qualche contrattempo non vi ferma e può rafforzare i legami familiari. In amore una nuova passione vi aiuta a lasciar andare vecchie nostalgie. Sul lavoro progettate con lucidità i prossimi passi, mentre la fortuna vi sostiene nella gestione delle spese impreviste.