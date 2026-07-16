Estate 2026 in spiaggia, tra nuovi divieti e rischio multe: le regole da rispettareCronaca
Introduzione
Come ogni anno, milioni di persone stanno trascorrendo le ferie (o lo faranno a breve) nelle località di villeggiatura. Il periodo delle vacanze, però, non rappresenta una sospensione delle regole di convivenza civile: al contrario, proprio durante l'estate cresce l'esigenza di garantire ordine, sicurezza e rispetto degli spazi comuni, evitando che comportamenti poco responsabili compromettano la qualità della vita di residenti e visitatori. Per questo motivo numerosi Comuni emanano ogni anno specifiche ordinanze destinate a salvaguardare il decoro urbano, l'ambiente e la fruizione delle aree pubbliche
Quello che devi sapere
Spiagge più controllate e stretta sul fumo in Emilia-Romagna
Tra le regioni a maggiore vocazione turistica, l'Emilia-Romagna ha confermato un articolato sistema di disposizioni per disciplinare l'utilizzo degli arenili. A Rimini i concessionari degli stabilimenti balneari sono obbligati a mantenere illuminate le aree affidate loro dalle 22 alle 5 del mattino, così da favorire sicurezza e vigilanza nelle ore notturne. Durante la sera rimane consentito fermarsi sulla spiaggia per una cena o un aperitivo organizzati dagli stabilimenti, mentre l'accesso libero all'arenile e la balneazione sono vietati nella fascia oraria compresa tra l'una e le cinque del mattino. Prosegue inoltre il divieto di utilizzare plastica monouso, anche se resta consentito il servizio di consegna di cibi e bevande. Tra le novità più significative figura l'ampliamento delle limitazioni al fumo: il divieto, esteso anche alle sigarette elettroniche, non interessa più soltanto la battigia ma comprende anche le aree attrezzate con lettini e ombrelloni. Chi desidera fumare deve utilizzare esclusivamente gli spazi individuati dai gestori. Si tratta di un ulteriore irrigidimento delle misure introdotte alcuni anni fa e il mancato rispetto delle prescrizioni, così come l'accesso alla spiaggia negli orari vietati, può comportare sanzioni amministrative anche di alcune centinaia di euro.
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Sardegna: tutela ambientale e nuove limitazioni
È soprattutto in Sardegna che le ordinanze comunali assumono un ruolo particolarmente incisivo. L'obiettivo è duplice: proteggere un patrimonio naturalistico di grande valore e preservare l'immagine turistica dell'isola. A Olbia è stato vietato l'impiego di determinati ombrelloni in rafia sintetica. Secondo l'amministrazione comunale, l'esposizione prolungata al sole e al vento può deteriorare questi materiali, favorendo il rilascio di minuscoli frammenti plastici destinati a disperdersi nell'ambiente marino e lungo gli arenili. Sempre sull'isola si moltiplicano inoltre le spiagge dichiarate "smoke free". Diversi Comuni, tra cui Tortolì e Porto Torres, hanno scelto di proibire il fumo sugli arenili attraverso regolamenti locali, considerato che una normativa nazionale specifica in materia non esiste.
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Ingresso contingentato e un solo ombrellone a Punta Molentis
Tra i provvedimenti che hanno fatto maggiormente discutere figura quello adottato per la spiaggia di Punta Molentis. In un primo momento il Comune aveva stabilito che le persone tra i 10 e i 65 anni non potessero utilizzare ombrelloni personali, decisione che aveva alimentato numerose polemiche anche sui social network. Successivamente l'ordinanza è stata modificata. È rimasto in vigore il ticket di accesso, pensato per limitare il sovraffollamento, mentre il divieto sugli ombrelloni è stato eliminato. L'utilizzo delle attrezzature è però soggetto a una precisa limitazione: ogni nucleo familiare o gruppo di utenti può disporre di un solo ombrellone. Restano inoltre molto elevate le sanzioni per chi asporta sabbia, conchiglie o altri elementi naturali dalle spiagge, con importi che possono arrivare fino a 3mila euro.
Lazio: accesso garantito al mare e meno plastica
Sulle coste laziali le amministrazioni comunali hanno concentrato l'attenzione soprattutto sulla libera fruizione del litorale e sulla sostenibilità ambientale. Nelle aree di Ostia e Fiumicino gli stabilimenti balneari devono assicurare il passaggio dei cittadini fino alla battigia, senza ostacolare l'accesso a un bene che resta demaniale. Parallelamente, le attività presenti sul lungomare sono chiamate a sostituire progressivamente i prodotti monouso in plastica con materiali compostabili. Le violazioni delle disposizioni possono comportare sanzioni amministrative superiori ai 3mila euro.
Restrizioni motivate dalla sicurezza nelle Marche
Non tutte le ordinanze estive nascono dall'esigenza di difendere l'ambiente o il decoro urbano. In alcuni territori prevalgono motivazioni legate all'incolumità pubblica. È il caso di Sirolo, nelle Marche, dove alcune baie sono state chiuse oppure sottoposte a limitazioni per il rischio di caduta di massi dalle falesie sovrastanti. Sebbene si tratti di località particolarmente apprezzate per il loro valore paesaggistico, la presenza di pareti rocciose instabili ha reso necessario introdurre divieti specifici. Anche in questo caso chi non rispetta le prescrizioni rischia una multa.
Il decoro riguarda anche i centri storici
Le misure adottate durante la stagione estiva non interessano esclusivamente gli arenili. In numerose destinazioni del Mezzogiorno, tra cui Sorrento, le amministrazioni comunali hanno esteso i controlli ai centri storici e alle principali vie commerciali. Passeggiare in costume da bagno, in bikini oppure a torso nudo lontano dalla spiaggia è vietato e può essere punito con una sanzione amministrativa. Lo scopo è preservare il decoro degli spazi urbani e conciliare la forte vocazione turistica con la normale vita quotidiana delle comunità locali.
Un nuovo modo di vivere le coste italiane
L'insieme delle ordinanze adottate lungo la penisola evidenzia un cambiamento nell'approccio alla gestione delle località balneari. Le spiagge non vengono più considerate esclusivamente luoghi destinati allo svago, ma anche ecosistemi delicati e beni collettivi che richiedono tutela. Le amministrazioni comunali cercano così di trovare un punto di equilibrio tra libertà di fruizione e necessità di prevenire degrado, comportamenti incivili e situazioni di pericolo, rafforzando difatti i controlli e anche le sanzioni. Resta infine fondamentale il contributo dei singoli cittadini e dei turisti, chiamati ad adottare comportamenti rispettosi affinché il patrimonio costiero italiano possa essere conservato anche negli anni a venire.
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