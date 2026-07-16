Tra le regioni a maggiore vocazione turistica, l'Emilia-Romagna ha confermato un articolato sistema di disposizioni per disciplinare l'utilizzo degli arenili. A Rimini i concessionari degli stabilimenti balneari sono obbligati a mantenere illuminate le aree affidate loro dalle 22 alle 5 del mattino, così da favorire sicurezza e vigilanza nelle ore notturne. Durante la sera rimane consentito fermarsi sulla spiaggia per una cena o un aperitivo organizzati dagli stabilimenti, mentre l'accesso libero all'arenile e la balneazione sono vietati nella fascia oraria compresa tra l'una e le cinque del mattino. Prosegue inoltre il divieto di utilizzare plastica monouso, anche se resta consentito il servizio di consegna di cibi e bevande. Tra le novità più significative figura l'ampliamento delle limitazioni al fumo: il divieto, esteso anche alle sigarette elettroniche, non interessa più soltanto la battigia ma comprende anche le aree attrezzate con lettini e ombrelloni. Chi desidera fumare deve utilizzare esclusivamente gli spazi individuati dai gestori. Si tratta di un ulteriore irrigidimento delle misure introdotte alcuni anni fa e il mancato rispetto delle prescrizioni, così come l'accesso alla spiaggia negli orari vietati, può comportare sanzioni amministrative anche di alcune centinaia di euro.

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