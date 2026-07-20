Spiagge italiane, le 30 più amate dai turisti del 2026. La classifica. FOTO
La classifica di Holidu, costruita sulle valutazioni pubblicate dagli utenti su Google Maps, incorona ancora una volta l'Isola dei Conigli di Lampedusa (Agrigento), che mantiene il primo posto con un punteggio medio di 4,9 su 5. A livello regionale domina la Sardegna, che piazza ben 20 spiagge nella Top 30 delle più amate d'Italia
- Secondo la classifica elaborata da Holidu sulla base delle valutazioni degli utenti di Google Maps, la Sardegna domina la Top 30 delle spiagge italiane più apprezzate con ben 20 località, nonostante due presenze in meno rispetto all'anno precedente. Crescono Toscana e Liguria, che aumentano il numero di lidi in graduatoria, mentre Calabria e Campania mantengono invariate le proprie posizioni così come la Sicilia. Fa invece un passo indietro la Puglia, che conserva un'unica spiaggia nella lista. Ecco la classifica.
- Dalla 30esima alla 26esima posizione si piazzano: Spiaggia di Porto Selvaggio, Nardò, Puglia; Spiaggia di Cea, Tortolì, Sardegna; Spiaggia di Cala Pira, Cala Pira, Sardegna (in foto); Spiaggia di Cavoli, Campo nell'Erba, Toscana; Bagni Regina Giovanna, Sorrento, Campania.
- Dalla venticinquesima alla ventunesima posizione si trovano: Spiaggia di Boccadasse, Genova, Liguria (in foto); Spiaggia di Fetovaia, Campo nell'Erba, Toscana; Spiaggia di Campana Pontile, Chia, Sardegna; Spiaggia S'Archeddu e Sa Canna, Cabras, Sardegna; Spiaggia il Golfetto, Tortolì, Sardegna.
- Dalla ventesima alla sedicesima posizione sono presenti: Spiaggia della Rotonda, Tropea, Calabria; Spiaggia di Su Sirboni, Gairo, Sardegna; Cala Mar Morto, Argentario, Toscana; Spiaggia di San Giovanni di Sinis, San Giovanni di Sinis, Sardegna (in foto); Spiaggia della Torre Vignola Mare, Aglientu, Sardegna.
- Dal quindicesimo all'undicesimo posto si piazzano: Spiaggia di Cala Spinosa, Capo Testa, Sardegna; Spiaggia di Varigotti, Varigotti, Liguria; Spiaggia di Scivu, Arbus, Sardegna; Spiaggia di Piscinas, Arbus, Sardegna; Spiaggia delle Dune, Teulada, Sardegna (in foto).
- In decima posizione si trova la spiaggia di Cala Li Cossi nel comune di Trinità d'Agultu e Vignola, nel nord-est della Sardegna, che recupera tre posizioni rispetto allo scorso anno rientrando così nella top ten dei litorali nazionali più apprezzati grazie alla valutazione di 4.7 e alle quasi 3.500 recensioni.
- Al nono posto c'è Mari Pintau, nel territorio di Quartu Sant'Elena, alle porte di Cagliari. Il nome, traducibile in italiano come "mare dipinto", richiama le intense sfumature dell'acqua che caratterizzano questo tratto di litorale del Sud Sardegna, molto apprezzato dai visitatori che l'hanno premiata con un punteggio medio di 4,7 e oltre 3700 recensioni.
- La prima spiaggia "continentale" in classifica si trova all'ottavo posto: è la spiaggia dell'Arcomagno, lungo la Riviera dei Cedri in Calabria. Situata nel comune di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, questa insenatura, conosciuta anche come spiaggia di Enea, è caratterizzata da un mix di ciottoli, sabbia grossolana e spettacolari pareti rocciose che ne delimitano il litorale.
- In settima posizione si colloca Cala Goloritzé, affacciata sul Golfo di Orosei, nel Nuorese. La baia sorge ai piedi di una profonda gola naturale e rappresenta una delle mete simbolo della costa orientale sarda. Il punteggio medio ottenuto è di 4.7 e le recensioni sono state oltre 4 mila.
- Un gradino più su, in sesta posizione, c'è Su Giudeu, una delle spiagge simbolo di Chia, nel Sud Sardegna. La sua caratteristica forma a mezzaluna è incorniciata da dune sabbiose e ginepri secolari, elementi che contribuiscono a rendere questo tratto di costa uno dei più suggestivi dell'isola.
- Tra le località più apprezzate figura anche Porto Giunco, a Villasimius nel Sud Sardegna e nella classifica Holidu in quinta posizione grazie al voto medio di 4.7 e alle oltre 7.700 recensioni. Inserita tra i promontori della costa sud-orientale dell'isola, questa spiaggia si distingue per l'ampio arenile di sabbia chiara e fine, circondato da dune modellate dal vento e dalla tipica vegetazione mediterranea.
- La Sardegna domina anche la quarta posizione grazie a Is Arutas, nel territorio della penisola del Sinis, in provincia di Oristano. Celebre per l'arenile composto da minuscoli granelli di quarzo dalle sfumature multicolori, la spiaggia registra una media di 4,7 stelle e supera le 15.800 recensioni sulla piattaforma.
- Medaglia di bronzo per la spiaggia di Tueredda, nel comune di Teulada, nel Sud Sardegna. Le sue acque turchesi e l'arenile che richiama gli scenari tropicali le permettono di ottenere 4,7 punti su 5, accompagnati da quasi 17.500 recensioni pubblicate dagli utenti di Google Maps.
- Medaglia d'argento per Cala Mariolu, nel territorio di Baunei, sulla costa orientale della Sardegna. La spiaggia, premiata da numerosi portali di settore come la più bella d'Europa nel 2024, ha raccolto una valutazione di 4,8 su 5 sulla base di oltre 6.500 recensioni, conquistando il secondo gradino della classifica.
- Con un punteggio medio di 4,9 stelle su 5 e oltre 3.100 recensioni su Google Maps, l'Isola dei Conigli, a Lampedusa (Agrigento), si è confermata al primo posto della graduatoria elaborata da Holidu. La celebre baia siciliana, apprezzata per le acque cristalline e il contesto naturale incontaminato, conferma il primato della Sicilia nella classifica delle spiagge italiane più amate.