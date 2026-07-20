 Le 30 spiagge italiane più amate del 2026. La classifica Holidu | Sky TG24
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Le 30 spiagge più belle per gli italiani

Spiagge italiane, le 30 più amate dai turisti del 2026. La classifica. FOTO

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Ansa e Ipa

La classifica di Holidu, costruita sulle valutazioni pubblicate dagli utenti su Google Maps, incorona ancora una volta l'Isola dei Conigli di Lampedusa (Agrigento), che mantiene il primo posto con un punteggio medio di 4,9 su 5. A livello regionale domina la Sardegna, che piazza ben 20 spiagge nella Top 30 delle più amate d'Italia

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