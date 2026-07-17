Bambini in viaggio, alla scoperta della Gallura: la spiaggia di Badesi

Spiagge ampie, dune modellate dal vento e una natura ancora incontaminata fanno di Badesi, sulla costa nord-occidentale della Sardegna, una delle località da considerare per una vacanza in famiglia. E, lasciata la costa, l'entroterra offre un viaggio tra storia, tradizioni e sapori della Gallura ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Autentica, selvaggia, incontaminata. Chi sceglie la Gallura per una vacanza in famiglia ha l'opportunità di scoprire una Sardegna che va oltre le immagini da cartolina della patinata Costa Smeralda. Regione storica nel nord-est, rappresenta uno dei territori più affascinanti e identitari dell'isola. La Gallura è una delle destinazioni più amate dalle famiglie perché riesce a coniugare il relax di una vacanza al mare con tante esperienze da vivere insieme ai bambini. Tra calette riparate, sentieri immersi nella macchia mediterranea, siti archeologici e borghi affacciati sul mare, offre itinerari adatti a tutte le età e un ritmo di viaggio che alterna scoperta e relax.

La spiaggia di Badesi in Gallura.

La spiaggia di Badesi Sabbia chiara e mare cristallino. Lungo la costa nord-occidentale, tra dune di sabbia dorata, spiagge che si estendono per chilometri e una macchia mediterranea ancora incontaminata, Badesi è una meta ideale per chi viaggia con i bambini. La spiaggia di Li Junchi, conosciuta anche come spiaggia di Badesi, è lunga più di otto chilometri dalle scogliere di Isola Rossa fino alle sponde del fiume Coghinas. Badesi vanta un litorale di almeno 12 chilometri dove sorgono resort per famiglie, hotel, ristoranti e attività acquatiche per tutti i gusti. Qui il mare è protagonista assoluto, ma il territorio invita anche a rallentare: passeggiate nella natura, escursioni lungo il fiume Coghinas, piccoli borghi dell'entroterra e tramonti infuocati rendono questa parte dell'isola perfetta per alternare giornate di relax a esperienze da vivere insieme. Una base ideale per esplorare uno degli angoli più autentici del nord della Sardegna, soprattutto se si viaggia con i bambini.

La spiaggia di Badesi in Gallura.

Il resort a misura di bambini A ridosso della Gallura sorge Is Serenas Badesi Resort, che accoglie gli ospiti nell’angolo più occidentale della regione, dove la macchia mediterranea si affaccia su spiagge di sabbia bianca e su un mare spettacolare. Accanto a un’ampia scelta di sistemazioni per famiglie, il resort dispone di 360 camere (che distano mediamente 400 metri dal mare) e della zona Prestige con area check in/check out riservata, camere rinnovate, piscina e ristorante dedicati. Per bambini e ragazzi, l'intrattenimento è assicurato: dai corsi di magia al parco giochi e all'acqua park e ai club per gli ospiti dai tre ai 17 anni, le attività per i più piccoli sono tantissime. Oltre ai bar e ai ristoranti che animano il resort, la ristorazione offre anche una "Baby Kitchen" dove i genitori possono preparare pasti e biberon per i più piccoli, a tutte le ore. Approfondimento Bambini in viaggio, la Costa Smeralda in primavera

Il resort Bluserena.

Non solo relax: un soggiorno all'insegna di sport e fitness Per chi ama una vacanza dinamica, c'è l'imbarazzo della scelta in fatto di sport. La struttura offre molte possibilità per mantenersi attivi, sia per chi vuole continuare il proprio allenamento anche in vacanza, sia per chi vuole provare nuove attività insieme alla famiglia, che sia in spiaggia, in piscina o in palestra. L’area fitness è attrezzata con macchine isotoniche, manubri, tapis roulant walking, bici da spinning, balance board e strumenti dedicati allo sviluppo della forza, ma il vero punto di forza è la varietà delle proposte all’aperto. Gli ospiti possono scegliere tra numerosi impianti e spazi sportivi: campi polivalenti, calciotto, calcetto, tennis e padel illuminati, oltre a beach volley, beach tennis, campo bocce, tiro con l’arco, tiro a segno e ping-pong. Un’offerta pensata per coinvolgere adulti e ragazzi, trasformando lo sport in un momento di condivisione e divertimento. Approfondimento Spiagge a numero chiuso in Sardegna, quali sono e come prenotarle

La spiaggia di Badesi in Gallura.

Ampia anche la proposta delle attività guidate: dalla ginnastica di gruppo in area fitness o all’aperto, tra yoga, zumba, acquagym, nordic walking, jump fitness, tai chi, stretching e Dance the Hits, la novità del 2025. Spazio anche a percorsi con istruttori professionali dedicati alla ginnastica posturale e alle discipline orientali, con corsi di pilates, yoga, ginnastica olistica e tai chi. Dopo una giornata tra sport, mare e movimento, c'è ancora tempo per concedersi un'ora di benessere con la BluSPA, il centro dedicato al relax e alla cura di sé. Tra massaggi, trattamenti e momenti dedicati alla meditazione.

Cosa fare nei dintorni: un itinerario nell'entroterra Uscendo dal resort per esplorare l'entroterra, la Gallura rivela un volto sorprendente, lontano dalle cartoline della Costa Smeralda. Bastano pochi chilometri per lasciare alle spalle il blu del mare e ritrovarsi tra colline di granito, boschi di sughere e testimonianze che raccontano oltre tremila anni di storia. La prima tappa è Luogosanto, uno dei borghi più caratteristici della Gallura. Conosciuto come il "paese santo", deve il suo nome alla presenza di numerosi luoghi di culto e alla Basilica di Nostra Signora di Luogosanto, meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo. Passeggiare tra le vie del centro storico significa attraversare un luogo in cui tradizioni, spiritualità e architettura in granito contribuiscono ancora oggi a definire l'identità del paese. Approfondimento Spiagge a numero chiuso in Sardegna, quali sono e come prenotarle

Il paesaggio attorno a Luogosanto, in Gallura.

Da qui il viaggio prosegue ancora più indietro nel tempo, fino all'età nuragica. Il territorio gallurese custodisce un patrimonio archeologico straordinario: nuraghi, tombe dei giganti e siti megalitici costruiti tra il II e il I millennio a.C. Queste imponenti torri in pietra, realizzate senza malta con enormi blocchi di granito, erano molto più di semplici fortificazioni: punti di controllo del territorio, luoghi di incontro e, probabilmente, anche spazi destinati al culto. Le vicine tombe dei giganti, sepolture collettive monumentali, raccontano invece il profondo legame della civiltà nuragica con il mondo dei defunti e con i riti comunitari. A rendere ancora più immersiva e coinvolgente l'esperienza è stato l'accompagnamento di una guida escursionistica esperta, che con passione ha intrecciato dati archeologici, racconti popolari e curiosità sul territorio. Dopo aver attraversato millenni di storia, il modo migliore per concludere l'itinerario è sedersi a tavola. Nel centro di Luogosanto, La Bottega dei Sapori propone una selezione delle eccellenze galluresi autentiche: dal Vermentino ai formaggi e i salumi. Un finale di giornata perfetto, in un ambiente accogliente dove i prodotti locali raccontano, un assaggio dopo l'altro, l'identità della Gallura.