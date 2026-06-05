 Mare, le spiagge più belle d'Italia. La classifica 2026 | Sky TG24
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“Il mare più bello”, la classifica 2026: la Sardegna sul gradino più alto del podio. FOTO

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La guida “Il Mare più bello” premia 30 località con le Cinque Vele: 20 di mare e 10 di lago. La Sardegna guida la classifica con sei località di mare, seguita da Puglia, Toscana e Campania. Tra i laghi spicca il Trentino-Alto Adige, con tre riconoscimenti a Molveno, Fiè e Monticolo

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“Il mare più bello”, la Sardegna domina la classifica 2026. FOTO

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