“Il mare più bello”, la Sardegna domina la classifica 2026. FOTO

“Il mare più bello”, la classifica 2026: la Sardegna sul gradino più alto del podio. FOTO
La guida “Il Mare più bello” premia 30 località con le Cinque Vele: 20 di mare e 10 di lago. La Sardegna guida la classifica con sei località di mare, seguita da Puglia, Toscana e Campania. Tra i laghi spicca il Trentino-Alto Adige, con tre riconoscimenti a Molveno, Fiè e Monticolo
- Dal nord al sud d’Italia sono 30 le località premiate con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano nella guida “Il Mare più bello 2026”: 20 località di mare e 10 di lago. Il riconoscimento valorizza i territori che puntano su turismo sostenibile, qualità ambientale e tutela del paesaggio, con attenzione anche alle strategie di adattamento alla crisi climatica. Ecco le regioni con il maggior numero di località premiate.
- La Sardegna guida la classifica regionale con sei località marine premiate con le Cinque Vele. I riconoscimenti vanno a Posada e San Teodoro, sulla costa nordorientale, a Santa Teresa di Gallura più a nord, a Baunei sulla costa orientale, a Domus de Maria sulla costa meridionale e a Cabras, nel Golfo di Oristano, con l’area marina protetta della Penisola del Sinis e Isola di Mal di Ventre.
- Segue la Puglia, con cinque località tra le prime classificate: nell'Alto Salento Ionico sventolano a Nardò e Gallipoli; nell'Alto Salento Adriatico a Otranto e Melendugno, mentre la migliore località sul Gargano è Vieste.
- La Toscana ottiene quattro vessilli a Cinque Vele, tutti nella provincia di Grosseto: Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Capalbio e Isola del Giglio.
- Sono tre le località a Cinque Vele in Campania, tutte concentrate nella provincia di Salerno: Castellabate, Pollica-Acciaroli-Pioppi e San Giovanni a Piro.
- Liguria e Basilicata chiudono la classifica delle regioni con una località a Cinque Vele ciascuna: rispettivamente le Cinque Terre e Maratea.
- Per i laghi, la classifica regionale delle località a Cinque Vele vede anche nel 2026 il Trentino-Alto Adige confermarsi territorio al vertice, con tre laghi premiati: Molveno, Fiè e Monticolo.
- In Piemonte ottengono le Cinque Vele il lago di Avigliana e Cannero Riviera, nel tratto più a nord del lago Maggiore. Anche il Veneto conquista due riconoscimenti, assegnati al lago del Mis e al lago di Santa Croce.
- In Lombardia vengono premiati Gardone Riviera e Toscolano Maderno, sulla riva occidentale del lago di Garda, in provincia di Brescia.
- Spostandosi nel Centro Italia, le Cinque Vele sventolano anche sulle sponde del lago di Scanno, in Abruzzo.