“Il mare più bello”, la Sardegna domina la classifica 2026. FOTO

La guida “Il Mare più bello” premia 30 località con le Cinque Vele: 20 di mare e 10 di lago. La Sardegna guida la classifica con sei località di mare, seguita da Puglia, Toscana e Campania. Tra i laghi spicca il Trentino-Alto Adige, con tre riconoscimenti a Molveno, Fiè e Monticolo