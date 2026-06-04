AI quarto posto della classifica un’altra località greca: all'estremo sud-occidentale di Creta si trova infatti Elafonisi, una delle spiagge più famose del Mediterraneo. La sua particolarità è rappresentata dalla sabbia dalle sfumature rosate, risultato della presenza di minuscoli frammenti di conchiglie e organismi marini. Di fronte alla costa emerge un isolotto collegato alla terraferma da una laguna poco profonda che, quando il mare è calmo, può essere attraversata a piedi. Le acque basse e tranquille la rendono particolarmente adatta alle famiglie. Nonostante la notorietà internazionale, l'area conserva un elevato valore ambientale grazie alla presenza di dune, ginepri e specie vegetali rare. Situata a circa 75 chilometri da Chania, è raggiungibile in auto, autobus o tramite escursioni organizzate. Giugno e settembre sono generalmente i mesi più indicati per evitare i maggiori flussi turistici.