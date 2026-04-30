 Ecco le 50 spiagge più belle del mondo, la classifica 2026 | Sky TG24
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Dalle Filippine alla Thailandia, ecco le spiagge più belle del mondo: la classifica 2026

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Dalle scogliere calcaree di Palawan all'arenile circondato dalle palme di Nosy Iranja, in Madagascar. E' stata pubblicata la classifica delle World's Best 50 Beaches 2026frutto del giudizio di oltre mille operatori del settore, tra giornalisti, scrittori, influencer e agenti di viaggio. Su 50, sono entrate nell'elenco 11 spiagge europee: Grecia, Spagna, Portogallo, Francia e Irlanda. Al 18esimo e al 48esimo posto anche due spiagge italiane

A cura di Costanza Ruggeri

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