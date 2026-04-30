Dalle Filippine alla Thailandia, ecco le spiagge più belle del mondo: la classifica 2026
Dalle scogliere calcaree di Palawan all'arenile circondato dalle palme di Nosy Iranja, in Madagascar. E' stata pubblicata la classifica delle World's Best 50 Beaches 2026, frutto del giudizio di oltre mille operatori del settore, tra giornalisti, scrittori, influencer e agenti di viaggio. Su 50, sono entrate nell'elenco 11 spiagge europee: Grecia, Spagna, Portogallo, Francia e Irlanda. Al 18esimo e al 48esimo posto anche due spiagge italiane
A cura di Costanza Ruggeri
- E' filippina la spiaggia più bella del mondo per gli esperti di World's Best 50 Beaches 2026. Si chiama Entalula Bech, si trova a Palawan, e si distingue per le imponenti scogliere calcaree che si ergono a picco dietro una distesa di sabbia bianca, creando uno degli scenari più suggestivi del mondo
- Secondo gradino del podio per FTERI BEACH, in Grecia. Situata a Cefalonia, è nascosta in una baia appartata ed è raggiungibile principalmente in barca o, a piedi, tramite un ripido sentiero. Incorniciata da maestose scogliere bianche, si affaccia sulle acque cristalline e turchesi del Mar Ionio
- Medaglia di bronzo per WHARTON BEACH, nell'Australia occidentale. Questa spiaggia si distingue per la sua posizione remota e i suoi panorami costieri. Immersa nella baia di Duke of Orleans, vanta acque cristalline e sabbia bianchissima. E' nota per essere uno dei luoghi più popolari per il surf nella zona
- Al quarto posto troviamo NOSY IRANJA, in Madagascar. Ciò che rende questo luogo così iconico è la lingua di sabbia che collega i due isolotti di Nosy Iranja Be e Nosy Iranja Kely. Lunga 2 chilometri, scompare con l'alta marea. Nosy Iranja è anche un paradiso per le tartarughe marine che nidificano lungo le sue coste
- Al quinto posto troviamo EAST BEACH a Vomo Island, alle Fiji. Caratterizzata da alte palme e da una fitta vegetazione che costeggia un'ampia distesa di sabbia bianca, è situata sul lato più riparato dell'isola. L'assenza di vento e la sua riservatezza ne fanno una delle spiagge più belle del mondo
- Anguilla è famosa per avere alcune delle spiagge più belle dei Caraibi, e SHOAL BAY EAST si distingue come una delle più belle e popolari. Incorniciata da bar sulla spiaggia e palme, emana un fascino rilassato e incontaminato. E' il luogo perfetto per nuotare o fare snorkeling lungo le vicine barriere coralline
- Si classifica al settimo posto dei World's Best 50 Beaches 2026 DHIGURAH, alle Maldive . Questa spiaggia si distingue per la sua insolitamente lunga distesa di costa e per la lingua di sabbia che si estende a perdita d'occhio nella laguna. È un vero e proprio paradiso tropicale
- Arriviamo in Messico per trovare l'ottava classificata tra le spiagge più belle del mondo. PLAYA BALANDRA a La Paz conserva la sua bellezza incontaminata grazie a rigide normative. La zona è rinomata per le sue acque basse e per la caratteristica formazione rocciosa a forma di fungo conosciuta come "El Hongo"
- La spiaggia di KOH RONG, situata al largo della costa continentale della Cambogia, è famosa per la sua lunga e ininterrotta distesa di sabbia bianca finissima e per le sue acque cristalline e poco profonde. Raggiungibile solo in barca, gran parte del litorale è ancora poco urbanizzato
- Chiude la top 10 delle spiegge più belle del mondo, edizione 2026, la thailandese DONALD DUCK BAY. Situata all'interno del Parco Nazionale delle Isole Similan, è accessibile solo durante la stagione di apertura del parco, da novembre a maggio, con chiusure durante la stagione dei monsoni
- Su 50, 11 spiagge europee sono entrate in classifica, tra cui quelle di Grecia, Spagna, Portogallo, Italia e Francia, e persino Irlanda. CALA DEI GABBIANI, in Sardegna, si è classificata al 18esimo posto, prima fra le italiane. Il litorale di ciottoli bianchi e le scogliere calcaree le conferiscono un'immagine perfetta
- Posizione numero 48 per LA PELOSA, sempre in Sardegna. Situata sulla costa nord-occidentale dell'isola, nella località di Stintino, è considerata una delle spiagge più belle d'Europa. Nota per le sue acque turchesi e poco profonde, viene spesso paragonata a spiagge tropicali pur trovandosi nel Mediterraneo