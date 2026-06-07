 Buongiorno e buon Corpus Domini 2026, immagini e frasi da inviare | Sky TG24
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Buon Corpus Domini, immagini e frasi da inviare

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Messaggi brevi e pensieri religiosi da condividere con famiglia, amici e persone care. Idee semplici da inviare su WhatsApp o da accompagnare a immagini dedicate alla solennità

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Buon Corpus Domini, immagini e frasi da inviare

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