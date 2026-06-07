Buon Corpus Domini, immagini e frasi da inviare

Messaggi brevi e pensieri religiosi da condividere con famiglia, amici e persone care. Idee semplici da inviare su WhatsApp o da accompagnare a immagini dedicate alla solennità
- Il Corpus Domini è una delle solennità più sentite della tradizione cattolica. In questa occasione, molti fedeli scelgono di condividere un pensiero, una preghiera o un semplice messaggio di buongiorno con le persone care. Ecco una selezione di frasi e idee da inviare per augurare buon Corpus Domini.
- Il Corpus Domini è una festività cattolica che risale al XIII secolo. In Italia (anche se non mancano le eccezioni locali) si celebra la domenica successiva o il giovedì seguente alla Santissima Trinità. Rievoca la liturgia dell'ultima cena, cioè la celebrazione del giovedì santo.
- Il Corpus Domini (detto anche Corpus Christi nei Paesi di lingua spagnola e inglese), ha le proprie origini nel 1208, quando Giuliana di Retìne, priora nel Monastero di Monte Cornelio, a Liegi, ebbe una visione (una luna in ombra da un lato) che avrebbe rappresentato la mancanza di una solennità in onore dell'Eucaristia. La festa diventa ufficiale, nel 1246.
- Solo nel 1264, la celebrazione venne estesa a tutta la Chiesa, per volontà di papa Urbano IV (ex arcidiacono di Liegi) tramite la bolla Transiturus. Urbano IV decise di celebrare il Corpus Domini il giovedì successivo alla prima domenica dopo la Pentecoste, cioè 60 giorni dopo Pasqua.
- A convincere Papa Urbano IV, oltre alla sua vicinanza con Giuliana di Retìne, fu il miracolo di Bolsena, avvenuto nel 1263. Un prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò per celebrare messa, ma al momento dell'Eucarestia dubitò che l'ostia consacrata contenesse davvero il corpo di Cristo
- Si racconta quindi che dall'ostia uscirono gocce di sangue, che macchiarono il corporale di lino utilizzato dal prete, oggi custodito nel Duomo di Orvieto. Per questo motivo, la città Umbra è uno dei centri dove la celebrazione è più sentita. E dove si conserva la tradizione del giovedì.
- “Buon Corpus Domini alla mia famiglia. Che questa giornata sia occasione di pace, preghiera e gratitudine”.
“Nel giorno del Corpus Domini, vi auguro di sentire la presenza di Gesù vicina, forte e luminosa”.
“Che il Signore custodisca la nostra famiglia e accompagni ogni passo con il suo amore. Buon Corpus Domini”.
- “Buongiorno e buon Corpus Domini. Che questa giornata ti doni serenità e fiducia”.
“Ti auguro un Corpus Domini pieno di luce, pace e speranza”.
“Che il Signore accompagni il tuo cammino e renda questa giornata più serena. Buon Corpus Domini”.
- “Nel silenzio dell’Eucaristia si trova una presenza che consola, sostiene e accompagna. Buon Corpus Domini”.
“Che il Corpus Domini sia un invito a riscoprire la forza della fede e la bellezza della preghiera”.
“Buongiorno e buon Corpus Domini. Che l’amore di Cristo sia pane per il cuore e luce per ogni passo”.
- “Camminare dietro il Santissimo Sacramento per ricordare che Dio è in mezzo a noi e sta al nostro fianco”. È quanto ha ricordato il Papa nei saluti in varie lingue all’udienza generale riferendosi alla solennità del Corpus Domini. Rivolgendosi ai pellegrini italiani, Leone XIV ha ricordato il senso e l’importanza delle processioni che si svolgono in questo giorno.