Antoni Gaudí, 100 anni dalla morte: le opere imperdibili da vedere a Barcellona
Oggi, 10 giugno, ricorre il centenario della morte di Antoni Gaudí, il grande architetto catalano che ha trasformato Barcellona in un museo a cielo aperto. Considerato il massimo esponente del Modernismo catalano, Gaudí ha lasciato un patrimonio architettonico unico al mondo. Dalla Sagrada Família a Casa Battló, ecco le più importanti opere dell'artista
- Oggi, 10 giugno, ricorre il centenario della morte di Antoni Gaudí, il grande architetto catalano che ha trasformato Barcellona in un museo a cielo aperto. Considerato il massimo esponente del Modernismo catalano, Gaudí ha lasciato un patrimonio architettonico unico al mondo, tra forme ispirate alla natura, innovazioni tecniche e componenti simboliche e religiose. Molte delle sue creazioni sono oggi riconosciute come patrimonio dell'umanità dall'Unesco.
- Simbolo di Barcellona, la Basilica della Sagrada Família è una delle opere più celebri concepite da Gaudí. Avviato nel 1882, negli ultimi decenni della vita dell'architetto, il progetto è stato completamente ripensato dall'artista, che ha trasformato una tradizionale chiesa neogotica in un monumento visionario caratterizzato da torri slanciate, colonne che ricordano alberi e una complessa simbologia religiosa. A un secolo dalla sua morte, la basilica continua a essere completata seguendo le indicazioni di Gaudí.
- Tra le creazioni più importanti dell'architetto c'è poi Park Güell, uno dei luoghi più iconici della città grazie ai suoi colori, mosaici e forme organiche. Concepito all'inizio del Novecento come progetto residenziale promosso dall'imprenditore Eusebi Güell, il complesso non ha mai raggiunto lo scopo originario ed è stato successivamente trasformato in parco pubblico. Oggi il celebre drago in trencadís, la grande scalinata e la panchina ondulata affacciata sulla città sono tra le immagini più fotografate della Catalogna.
- Situata sul Passeig de Gràcia, Casa Batlló è caratterizzata da una facciata ondulata che, ricoperta di ceramiche iridescenti, richiama le squame di un drago, mentre il tetto evoca la schiena della creatura leggendaria trafitta dalla croce di San Giorgio, patrono della Catalogna. Gli interni, caratterizzati da linee fluide e giochi di luce naturale, rimandano al mondo sottomarino.
- Prima grande opera di Gaudí, Casa Vicens segna l'esordio dello stile personale dell'architetto. Costruita tra il 1883 e il 1888 come residenza privata, la struttura unisce influenze orientali, motivi vegetali e decorazioni in ceramica che richiamano la produzione della famiglia committente. L'edificio mette in evidenza la volontà dell'architetto di superare i canoni dell'epoca attraverso la sperimentazione.
- Realizzato tra il 1886 e il 1890 per il mecenate Eusebi Güell, il Palau Güell rappresenta un'opera fondamentale nell'evoluzione artistica dell'architetto. L'edificio combina innovazione strutturale e ricercatezza decorativa, anticipando molte delle soluzioni che diventeranno caratteristiche delle opere successive. Tra gli elementi più significativi c'è la terrazza, caratterizzata da comignoli rivestiti di ceramiche colorate.
- Situata a Santa Coloma de Cervelló, vicino a Barcellona, la Cripta della Colònia Güell è considerata il più importante laboratorio sperimentale di Gaudí. Progettata all'interno di un villaggio operaio voluto da Eusebi Güell, la chiesa è incompiuta ma presenta soluzioni strutturali rivoluzionarie, tra cui archi catenari, colonne inclinate e forme organiche. Per la sua importanza storica e architettonica, la Cripta è stata inserita dall'Unesco tra le opere più significative del maestro catalano.
- Ultima grande opera civile progettata da Gaudí, Casa Milà è conosciuta da tutti come "La Pedrera", la cava di pietra. Costruita tra il 1906 e il 1910, l'opera rompe gli schemi tradizionali attraverso le sue facciate sinuose e l'assenza di linee rette. Sul tetto sono presenti alcuni degli elementi più celebri dell'architettura: i camini-scultura che ricordano guerrieri o figure fantastiche.