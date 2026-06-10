 Gaudì, 100 anni dalla morte, le opere imperdibili da visitare a Barcellona | Sky TG24
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Antoni Gaudí, 100 anni dalla morte: le opere imperdibili da vedere a Barcellona

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©IPA/Fotogramma

Oggi, 10 giugno, ricorre il centenario della morte di Antoni Gaudí, il grande architetto catalano che ha trasformato Barcellona in un museo a cielo aperto. Considerato il massimo esponente del Modernismo catalano, Gaudí ha lasciato un patrimonio architettonico unico al mondo. Dalla Sagrada Família a Casa Battló, ecco le più importanti opere dell'artista

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