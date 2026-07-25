Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, da Le Bourg d'Oisans-Alpe d'Huez: è la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri, la tappa con arrivo a sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste in totale otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).