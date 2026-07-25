Tour de France 2026, 20^ tappa da Le Bourg d'Oisans ad Alpe d'Huez: il percorsoSport
La 20esima frazione è la tappa regina del Tour, con salite impervie. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, da Le Bourg d'Oisans-Alpe d'Huez: è la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri, la tappa con arrivo a sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste in totale otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della 20esima tappa
La frazione di oggi, lunga 170.9 km, prevede un percorso difficile per i corridori che si daranno battaglia sulle Alpi. Le salite che verranno affrontate sono tra ascese di Horse Categorie: la prima è quella di Col de la Croix de Fer, la più lunga di giornata con i suoi 24 km. Successivamente si sale sul Col du Telegraphe e, subito dopo, si arriva a quota 2642 metri, la cima più alta di questo tour che è il Col du Galibier. Quasi 18 km di salita al 6.7% di media. Successivamente il Col de Sarenne che, una volta scalato, accompagnerà il gruppo sull'Alpe d'Huez.
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Dal 4 al 26 luglio Tadej Pogačar andrà a caccia della sua sua quinta Grande Boucle per eguagliare i quattro recordman Jacques Anquetil, Eddy Mercx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Al via del Tour anche il principale sfidante dello sloveno, il vincitore del Giro d'Italia Jonas Vingegaard, che punta al terzo successo personale. Ecco l'elenco di tutti i vincitori, dalla prima edizione a oggi