Nba, LeBron James ha scelto: giocherà con i Philadelphia 76ers

NBA, LeBron James firma con i Philadelphia 76ers: "Voglio ancora vincere un altro titolo"Sport
Il quattro volte campione NBA, miglior marcatore di sempre nella storia della lega, si è accordato per un contratto biennale da 8 milioni di dollari (circa 6,8 milioni di euro) con player option, secondo quanto riportato da ESPN. A 41 anni compiuti, dopo otto anni ai Los Angeles Lakers, il cestista annuncia sui social di avere "ancora molto da dare" e di puntare a un altro titolo
LeBron James giocherà a Philadelphia. Dopo settimane di attesa e di indiscrezioni, il quattro volte campione NBA e miglior realizzatore di sempre nella storia del campionato ha scelto i 76ers per la sua 24esima stagione da professionista. L'accordo, riferisce ESPN, è un biennale da 8 milioni di dollari complessivi (circa 6,8 milioni di euro) con player option a favore del giocatore. Su di lui si erano mossi anche Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, ma la corsa l'ha vinta Philadelphia.
"Amo ancora questo gioco"
L'annuncio è arrivato dallo stesso James con un lungo messaggio pubblicato su X, in cui il giocatore ha raccontato i mesi di riflessione seguiti alla fine della stagione. "Pensavo di aver chiuso quando la stagione è finita. Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita", ha scritto. "Ero sincero in quell'ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amo ancora questo gioco. Lo amo ancora davvero, e ho ancora molto da dare".
Nel messaggio James ha spiegato anche le ragioni della scelta: "Non lo faccio per i soldi. Non lo faccio per la famiglia. Per cosa sto giocando davvero a questo punto? Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare, sudare, competere, vincere e avere la possibilità di provare di nuovo la sensazione di conquistare un altro titolo". La chiusura è un saluto alle sue tappe precedenti: "Grazie Los Angeles. Miami, ti amerò per sempre, e il Northeast Ohio sarà sempre casa".
Philadelphia va all'assalto del titolo
Per i 76ers è il colpo più pesante dell'estate NBA. La franchigia non vince il titolo dal 1983 e dal 2001 non supera il secondo turno dei playoff. L'arrivo di James, che a dicembre compirà 42 anni, completa un quintetto base che comprende Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown e Joel Embiid.
James dovrebbe essere impiegato da ala grande, portando centimetri, rimbalzi e una seconda regia che consente di liberare Maxey dal palleggio e dà all'allenatore Nick Nurse maggiore libertà nelle rotazioni. Non gli servirà essere la prima opzione offensiva: nell'ultima stagione ha comunque chiuso con 20,9 punti, 7,2 assist, 6,1 rimbalzi e 1,2 palle rubate di media in 60 gare, tirando con il 51,5% dal campo, e ha centrato la 22esima convocazione consecutiva all'All-Star Game.
L'incognita Embiid
Il grande punto interrogativo resta la condizione fisica di Embiid, che nelle ultime tre stagioni regolari ha giocato appena 96 partite. Il centro era rientrato dopo un'appendicectomia d'urgenza proprio al primo turno dei playoff, firmando la miglior prestazione post-season della sua carriera nella storica rimonta contro i Boston Celtics. Al secondo turno, però, il fisico lo ha tradito di nuovo: ha saltato una gara e Philadelphia è stata eliminata dai New York Knicks con un sweep.