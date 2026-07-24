Nba, LeBron James ha scelto: giocherà con i Philadelphia 76ers

LeBron James giocherà a Philadelphia. Dopo settimane di attesa e di indiscrezioni, il quattro volte campione NBA e miglior realizzatore di sempre nella storia del campionato ha scelto i 76ers per la sua 24esima stagione da professionista. L'accordo, riferisce ESPN, è un biennale da 8 milioni di dollari complessivi (circa 6,8 milioni di euro) con player option a favore del giocatore. Su di lui si erano mossi anche Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, ma la corsa l'ha vinta Philadelphia.

"Amo ancora questo gioco"

L'annuncio è arrivato dallo stesso James con un lungo messaggio pubblicato su X, in cui il giocatore ha raccontato i mesi di riflessione seguiti alla fine della stagione. "Pensavo di aver chiuso quando la stagione è finita. Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita", ha scritto. "Ero sincero in quell'ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amo ancora questo gioco. Lo amo ancora davvero, e ho ancora molto da dare".

Nel messaggio James ha spiegato anche le ragioni della scelta: "Non lo faccio per i soldi. Non lo faccio per la famiglia. Per cosa sto giocando davvero a questo punto? Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare, sudare, competere, vincere e avere la possibilità di provare di nuovo la sensazione di conquistare un altro titolo". La chiusura è un saluto alle sue tappe precedenti: "Grazie Los Angeles. Miami, ti amerò per sempre, e il Northeast Ohio sarà sempre casa".