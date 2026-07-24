Lo Swansea City porta la Death Row Records su una maglia speciale

Il club gallese che milita in Football League giocherà l'amichevole contro l'Udinese con un completo che rende omaggio a un pezzo di storia dell'hip hop (e all'etichetta di cui è proprietario il suo azionista Snoop Dogg) ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La cultura hip hop approda nel calcio europeo. Lo Swansea ha presentato una maglia speciale con al centro, in bella evidenza, il logo della Death Row Records, storica etichetta discografica del rap West Coast che ha prodotto artisti come Tupac Shakur, Dr. Dre e Snoop Dogg e che, dopo le controverse vicende che hanno coinvolto il discografico Suge Knight e il fallimento, è stata acquistata proprio da Snoop Dogg. Lo stesso Snoop Dogg che è socio di minoranza dello Swansea.

La maglia La maglia, realizzata dallo sponsor tecnico Joma col marchio di abbigliamento Legends, è prevalentemente bianca, con colletto e risvolti delle maniche nere, così come i loghi di club, sponsor tecnico e della Death Row Records. Non è una maglia ufficiale, non sarà usata nel corso della prossima stagione ma è stata concepita esclusivamente per le partite della tournée in Austria in cui il club è attualmente impegnato, inclusa quella di venerdì 24 luglio contro l’Udinese.