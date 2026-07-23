Tour de France 2026, 18^ tappa da Voiron a Orcières-Merlette: percorso

Tour de France 2026, 18^ tappa da Voiron a Orcières-Merlette: il percorsoSport
La 18esima frazione inaugura un trittico di alta montagna: 5 i GPM nel tracciato odierno, tra cui l’ascesa finale. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 18esima tappa, da Voiron a Orcières-Merlette: si tratta della prima di tre frazioni di alta montagna, che potranno ancora stravolgere la classifica generale. Intanto ieri, la tappa da Chambéry a Voiron è stata vinta da Jasper Philipsen, con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della 18esima tappa
I corridori oggi affrontano la 18esima tappa con i 185 km da Voiron (Isère) e Orcières-Merlette (Alte Alpi). I quasi 4.000 metri odierni di dislivello disegnano un tracciato che parte con 23 km di pianura prima di affrontare la Cote d'Engins (salita di prima categoria di 11,4 km al 5,4%). La lunga discesa verso Claix precede la seconda difficoltà di giornata, la Cote de Monteynard (2ª categoria, 9,7 km al 5%). Il percorso mosso verso sud-est, in direzione del dipartimento delle Alte Alpi, prevede poi la Cote de Terrasses (3ª categoria, 3,4 km al 6,6%) e la Cote de la Saint-Leger-les-Melezes (3ª categoria, 2,5 km al 6,9%), inframezzate dal traguardo per la classifica a punti a Corps. Gran finale poi con l’arrivo ai 1850 metri di Orcières-Merlette, GPM di prima categoria, 7,1 km al 6,7% di pendenza media e tratti anche oltre l’8%.
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Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli